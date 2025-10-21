Envían a prisión a conductor que atropelló a motorista en zona 9

Carlos Acevedo fue trasladado a un centro de detención de zona 18 mientras continúa el proceso de investigación.
Este martes 21 de octubre, Carlos Ovidio Acevedo se presentó a la Torre de Tribunales para una audiencia en el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal.
En esta diligencia, el tribunal dio cumplimiento a una resolución previa de la Sala, que ordena su ingreso a prisión preventiva por el delito de homicidio en grado de tentativa.
En la audiencia el juez José Maximino Morales, titular del Juzgado Segundo, resolvió enviar al sindicado al centro carcelario de la zona 18, donde permanecerá mientras avanza el proceso penal.
Durante la audiencia, los abogados defensores manifestaron su conformidad con la solicitud del Ministerio Público (MP) de otorgar un plazo de tres meses para continuar con la investigación.
Por su parte, el MP informó que el expediente ya incluye videos que anteriormente no habían sido proporcionados a la institución. Dicho material será analizado por la unidad de videoforense de la Policía Nacional Civil (PNC).
Además, se trabaja en la localización de testigos para la toma de declaraciones y en la realización de peritajes a los vehículos relacionados con el caso.