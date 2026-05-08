Dos percances viales provocan complicaciones en el tránsito de la calzada La Paz

- La fila de vehículos llega hasta el kilómetro 9, bajo puente el Erick Barrondo en ruta El Atlántico zona 18. OTRAS NOTICIAS: Percance vial deja una persona fallecida en Santa Catarina Pinula Durante la madrugada de este viernes 8 de mayo, las autoridades de tránsito reportaron un percance vial que dejó un vehículo particular semi volcado y un poste de tendido eléctrico obstruyendo el paso. El incidente sucedió en Calzada La Paz hacia 4 Caminos, Diagonal 29, zona 5, tras el hecho, quedó el poste y cableado a baja altura, obstruyendo el carril derecho. El primer percance dejó un vehículo semi volcado y un poste eléctrico a baja altura. (Foto: PMT) Minutos posteriores al percance, otro vehículo impactó los cables, derribando postes y generando el cierre total de la vía por algunos minutos. Según Amilcar Montejo, Director de comunicación de EMETRA, se inhabilitó un carril mientras se retiraba el poste. Un vehículo arrastró los cabes que estaban bajos y terminó botando otros postes. (Foto: PMT) Montejo también indicó que la fila de vehículos alcanza el kilómetro 9, bajo el puente Erick Barrondo en ruta El Atlántico zona 18. Las autoridades recomiendan transitar con precaución y seguir las indicaciones de los agentes.