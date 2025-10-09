Derrumbe en carretera a El Salvador podría extenderse, dice la Conred

-

Mediante inspecciones aéreas, la Conred habría detectado una grieta que extendería el alcance del derrumbe en la carretera a El Salvador.

Estudios preliminares en el derrumbe que se registró en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador han evidenciado una grieta que podría extender el desprendimiento de tierra, roca y lodo hasta el kilómetro 25.5, informó la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Claudinne Ogaldes.

La funcionaria acudió a una citación en el Congreso y explicó que durante las verificaciones efectuadas por un equipo de geólogos se detectó una "fractura que parecer bastante grande" y llegaría hasta las cercanías de una vivienda, en lo alto del cerro afectado.

La manera en que se construyó un talud, en una obra que no tendría licencia ambiental, aunado a la saturación de humedad en el suelo, han provocado los deslizamientos y han dejado inestable el terreno, indicó la jefa de la Conred.

Además, hizo ver que las inspecciones continúan este jueves 9 de octubre, con apoyo de drones. La intención es tener certeza del alcance que tiene la grieta detectada, para tomar las decisiones pertinentes, añadió. Según Ogaldes, se prevé tener finalizado el estudio geológico del área este viernes 10.

Otro detalle compartido por la funcionaria es que producto de la situación se ordenó la evacuación de dos viviendas que están en riesgo.

Sin fecha para habilitar el paso

Desde el pasado lunes 6 de octubre, el paso vehicular está restringido por el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador.

El Ministerio de Comunicaciones y el Ejército trabajan para limpiar el área, pero la inestabilidad del cerro donde se registró el derrumbe ha hecho que las labores se detengan en varias ocasiones.

Ante tales condiciones, las autoridades han pedido la comprensión de los usuarios de la vía, ya que no se tiene definido un lapso en el cual podría habilitarse el paso.

"La franja de lodo llega a la mitad de las retroexcavadoras, porque el material es acuoso; si fuera sólido, sería más fácil hacer la limpieza del terreno", explicó la titular de la Conred, y recordó que la continuidad de los deslaves ha puesto en riesgo al personal que trabaja en la zona.

Uno de esos momentos quedó grabado: