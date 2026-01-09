Dos hombres fueron localizados sin vida y con un arma de fuego en sus pertenencias

-

Los hombres fueron localizados fallecidos y con un arma de fuego entre sus pertenencias.

Dos hombres fueron localizados sin vida en el kilómetro 84 en ruta a Puerto Quetzal. La información preliminar indica que los hombres habrían querido asaltar y la víctima los repelió con un arma de fuego.

En la escena las autoridades localizaron junto a los cuerpos, una motocicleta y un arma de fuego con reporte de robo el 5 de enero de este año en el kilómetro 75 de la misma ruta de forma violenta, donde la víctima resultó con heridas de bala.

Arma de fuego encontrada en la escena del crimen. (Foto: Redes Sociales)

Al lugar se presentaron las autoridades correspondientes para realizar las diligencias necesarias e iniciar una línea de investigación.

Las víctimas que se encuentran entre las edades de los 20 y 25 años no fueron identificados, ambos tenían heridas de bala en la espalda, el vehículo en que se transportaban no tenía placa y quedó bajo la custodia de la Policía Nacional Civil.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de la localidad a la espera que familiares puedan llegar e identificarlos.