Capturan a presunto responsable de asesinar a joven madre y su bebé

El detenido era el conviviente de la joven madre que fue encontrada sin vida junto a su bebé.

EN CONTEXTO: Inacif confirma causas de muerte de joven madre y su bebé halladas cerca de un río

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó la noche de este jueves 8 de enero a Ronal Antonio López Joachin, de 30 años, alias "Indio Cirilo" en un inmueble ubicado en la colonia Peñaflor III, Siquinalá, Escuintla.

Este hombre es el señalado de haber asesinado durante el primer fin de semana de enero a Lenda Ismelda Cárdenas Burrión, de 18 años, y a su bebé Daris, de tan solo 1 año y medio.

El capturado fue identificado como Ronal Antonio López Joachin, alias "Indio Cirilo". (Foto: PNC)

Según comentó la PNC, el sindicado era el conviviente de Lenda Cárdenas, pero aún se desconoce el motivo del doble crimen.

La captura se realizó luego de un trabajo de investigación coordinado por la Division Especializada En Investigación Criminal (DEIC), y fiscales del Ministerio Público (MP), según indicaron las autoridades.

Capturado presunto responsable de crimen de su esposa e hija pic.twitter.com/ToUUXTTKzA — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) January 9, 2026

El hallazgo

El macabro hallazgo se registró el pasado domingo 4 de enero en una calle de terracería, cerca de un riachuelo, en la aldea el Capulín, en la vuelta de la Danta, en Siquinalá, Escuintla, lugar donde fueron encontrados los cuerpos sin vida.

Cárdenas Burrión presentaba heridas en el cuello ocasionadas por arma blanca, mientras que la bebé presentó una herida por proyectil de arma de fuego en la cabeza.