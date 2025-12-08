Dos reos heridos tras ataque armado en la Granja Penal de Pavón

Los privados de libertad que resultaron heridos fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios.
OTRAS NOTICIAS: ¡Atención! Grupos armados se enfrentan al Ejército de Guatemala en Huehuetenango
Un ataque armado se registró la tarde de este lunes 8 de diciembre en el interior del centro carcelario Granja Modelo de Rehabilitación "Pavón" ubicada en Fraijanes.
Bomberos Voluntarios de diferentes compañías se hicieron presentes al lugar, donde se le brindó atención prehospitalaria a dos hombres privados de libertad.
Estos reos fueron identificados como: Nelson Ricardo Bautista, de 35 años, y Celso Gilberto Martínez, de 35, quienes presentaban varias heridas producidas con proyectil de arma de fuego, según informó el cuerpo de bomberos.
Los mismos fueron estabilizados por los socorristas y posteriormente fueron trasladados hacia la emergencia del Hospital San Juan de Dios.
En el centro asistencial se encuentran guardias del Sistema Penitenciario (SP) custodiando a los reos heridos, según informaron las autoridades.