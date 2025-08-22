Dos temblores sacuden parte del territorio nacional esta mañana de viernes

Dos sismos se han registrado este viernes 22 de agosto.
Un temblor se registró a las 10:41 horas de este viernes.
La magnitud fue de 3.8, con epicentro en Puerto Barrios, Izabal, y una profundidad de 3.28 kilómetros.
El primer sismo registrado esta mañana fue de magnitud 4.4.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) el movimiento telúrico fue sensible a las 8:46 horas.
El epicentro fue en el Océano Pacífico, a una profundidad de 22.84 kilómetros.