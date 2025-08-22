Versión Impresa
Dos temblores sacuden parte del territorio nacional esta mañana de viernes

  • Por Jessica González
22 de agosto de 2025, 11:37
Un nuevo temblor sacudió parte del país esta mañana. (Foto: Archivo/Soy502)

Dos sismos se han registrado este viernes 22 de agosto.

Un temblor se registró a las 10:41 horas de este viernes.

La magnitud fue de 3.8, con epicentro en Puerto Barrios, Izabal, y una profundidad de 3.28 kilómetros.

El primer sismo registrado esta mañana fue de magnitud 4.4.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) el movimiento telúrico fue sensible a las 8:46 horas.

El epicentro fue en el Océano Pacífico, a una profundidad de 22.84 kilómetros.

