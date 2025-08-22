¿Quieres comprar uno? SAT anuncia subasta de carros

Los vehículos abandonados en las aduanas de la SAT serán ofrecidos en subasta en los próximos días.
OTRAS NOTICIAS: Inacif realizará más estudios para esclarecer la muerte de Thelma Galindo
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a través de la Intendencia de Aduanas, anunció una subasta pública de autos, en la aduana de Puerto Barrios.
Los vehículos están almacenados en las instalaciones del Depósito Aduanero Público de Chiquita Guatemala, bulevar Jerusalén, segunda entrada a Puerto Barrios, Izabal.
La subasta estará abierta del 16 de junio al 15 de septiembre.
Entre los vehículos subastados están Honda Civic LX 2003, Mazda CX-5 2016, Nissan Juke Nismo RS 2014, Toyota RAVa 2007, Mercedes Benz E-320 2002, Kia Sportage T.GDI 2012 y un Volvo S40 T5 2011, entre muchos otros.
Al llegar es importante que portes casco, chaleco reflectivo, botas industriales con punta de acero. Estas medidas han sido tomadas por seguridad.
Para más información ingresa aquí.