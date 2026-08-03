Guatemala celebra otro bronce gracias a Douglas Oliva en tiro deportivo

El guatemalteco volvió a destacar en el tiro deportivo y amplió la cosecha de medallas de la delegación nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
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El tirador nacional Douglas Oliva conquistó este lunes la medalla de bronce en la prueba individual de rifle 3 posiciones a 50 metros.
Oliva firmó una destacada actuación en la final al registrar 326.6 puntos, resultado que le permitió subir al tercer escalón del podio y aportar una nueva presea para la delegación nacional.
La medalla de oro fue para el venezolano Julio Iemma, quien acumuló 339.3 puntos, mientras que la plata quedó en manos del mexicano Carlos Quezada, con 339.0 unidades.
El bronce de Oliva llega después de que el tirador también formara parte del equipo chapín que horas antes conquistó la medalla de oro en la prueba por equipos de rifle 3 posiciones a 50 metros