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Guatemala celebra otro bronce gracias a Douglas Oliva en tiro deportivo

  • Por Pablo Arrivillaga
03 de agosto de 2026, 15:46
Con una sólida actuación, Douglas Oliva aseguró un lugar entre los mejores tiradores de la competencia regional. (Foto: COG)

Con una sólida actuación, Douglas Oliva aseguró un lugar entre los mejores tiradores de la competencia regional. (Foto: COG)

El guatemalteco volvió a destacar en el tiro deportivo y amplió la cosecha de medallas de la delegación nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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El tirador nacional Douglas Oliva conquistó este lunes la medalla de bronce en la prueba individual de rifle 3 posiciones a 50 metros.

Oliva firmó una destacada actuación en la final al registrar 326.6 puntos, resultado que le permitió subir al tercer escalón del podio y aportar una nueva presea para la delegación nacional.

Douglas consiguió su segunda presea del día en Santo Domingo. (Foto: COG)
Douglas consiguió su segunda presea del día en Santo Domingo. (Foto: COG)

La medalla de oro fue para el venezolano Julio Iemma, quien acumuló 339.3 puntos, mientras que la plata quedó en manos del mexicano Carlos Quezada, con 339.0 unidades.

El bronce de Oliva llega después de que el tirador también formara parte del equipo chapín que horas antes conquistó la medalla de oro en la prueba por equipos de rifle 3 posiciones a 50 metros

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