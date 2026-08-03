Las reflexiones de vida que compartió Sebastián Villaverde durante una entrevista

-

El joven modelo y deportista habría compartido reflexiones de vida en una entrevista meses antes del accidente en el que perdió la vida.

Sebastián Villaverde, de 24 años que falleció en un accidente de tránsito cuando se conducía en motocicleta por Tecpán, Chimaltenango.

Villaverde brilló en el mundo del modelaje de Guatemala y Latinoamérica. Además destacó en el trail running, disciplina deportiva que consiste en correr por senderos naturales, caminos de tierra, montañas, bosques o cerros, alejándose del asfalto y de las pistas urbanas tradicionales. También practicaba motocross y realizaba viajes en motocicleta por el país.

Durante una entrevista, compartió su perspectiva de vida y cómo desde pequeño le enseñaron a nunca darse por vencido. Además resaltó que su padre fue una de las figuras más importantes de su vida y por quien se habría inspirado para lograr todas sus metas.

"Apreciar todos los días como si fuera tu último", indicó. Asimismo, dijo ser un joven creyente en Dios. "Ahí es cuando digo, Dios, quiero hacer esto, ayúdame y te doy toda mi confianza, toda mi fe, en tus manos y actúa en base a tus planes hacia mi", expresó en otro momento de la entrevista.

Antes de concluir, Sebastián dijo que "Cada día le agradezco a Dios por un día más de vida, sabiendo que es un día menos de vida para mí y para juntarme nuevamente con mi papá".

Durante la conversación, el modelo indicó que en agosto del 2025 participó en la UTMB (Ultra Trail du Mont Blanc), donde recorrió 100 millas en los Alpes, a través de Francia, Suiza e Italia, con un tiempo de 43 horas.