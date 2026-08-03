El encuentro gastronómico para degustar los recados de Guatemala

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Celebran encuentro gastronómico para resaltar los recados de Guatemala, podrás degustarlos, conocer su historia y saber cómo prepararlos.

La Red de Cocineras Tradicionales de Guatemala junto al Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT invitan a un evento para conocer la historia de los platos ancestrales que caracterizan al país, así como los platos que unieron bases prehispánicas con carnes y especies traídas durante la conquista.

El jocón es uno de los platos. Foto: Shutterstock.

Ya que los platos fueron inscritos para ser declarados "Patrimonio Inmaterial de la Humanidad" por la Unesco, se dará un acercamiento a su importancia y representación en las celebraciones más importantes.

"La posible inscripción de esta histórica comida, representaría un reconocimiento internacional a una tradición culinaria que forma parte de la identidad del país, además de su valor cultural, este reconocimiento generaría importantes beneficios", explica el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT.

Las técnicas transmitidas de generación en generación hacen que cada plato hable del país.

El ancestral Quichom. (Foto: Fredy Hernández)

¿En qué consiste el encuentro gastronómico celebrado para resaltar los recados de Guatemala?

Un total de 27 cocineras tradicionales y ancestrales de distintos puntos de Guatemala prepararán las especialidades de su región.

En el evento podrás probar los platos, además de una serie de actividades alrededor de la cocina tradicional.

Algunas de las invitadas son doña Lorena López de Huehuetenango para preparar Jocón; doña Viviana Galindo de San Marcos, para hablar y hacer el pepián marquense; doña Rebeca Sacalxot desde Cantel, Quetzaltenango para mostrar el Quichom o recado de haba seco; y el recado Q´ilim, especialidad de doña María Petrona Barreno de Totonicapán.

¿Cuándo y dónde podrás disfrutar del Encuentro Gastronómico de Recados de Guatemala?

La cita es el domingo 9 de agosto, en el Claustro de Santo Domingo, ubicado en la zona 1 de ciudad de Guatemala.