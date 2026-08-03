Estados Unidos confirma la renovación de Mauricio Pochettino hasta 2030

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Tras dirigir a Estados Unidos en un Mundial marcado por la polémica por el caso Balogun, Mauricio Pochettino seguirá al frente de la selección de las Barras y las Estrellas.

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La Federación de Futbol de Estados Unidos (US Soccer) confirmó este lunes la renovación del contrato del técnico argentino hasta 2030, con el objetivo de dar continuidad al proyecto que inició en septiembre de 2024.

Luego de alcanzar los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, donde su equipo cayó ante Bélgica, el estratega de 54 años tendrá como próximo gran reto la Copa del Mundo de España, Portugal y Marruecos.

Además de dirigir a la selección mayor, Pochettino continuará al frente de un proceso que incluirá el desarrollo de las categorías juveniles, la formación de entrenadores y el fortalecimiento de la estructura del balompié estadounidense.

Committed to our future. ✔️



Mauricio Pochettino and @ussoccer have agreed on a new contract to continue as the #USMNT head coach through 2030!



: https://t.co/Woluj2pyPh pic.twitter.com/PB0hqEQVar — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) August 3, 2026

"Después de haber trabajado dos años con US Soccer, ha quedado claro que hay un enorme potencial para hacer todavía más fuerte el programa de la selección nacional", afirmó Pochettino tras anunciarse su continuidad.

La federación destacó que la renovación permitirá consolidar el crecimiento del combinado absoluto y fortalecer el trabajo con las selecciones Sub-17 y Sub-19, con la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

✍️ POCHETTINO SEGUIRÁ AL FRENTE DE LA SELECCIÓN DE ESTADOS UNIDOS HASTA 2030



La Federación de Fútbol de Estados Unidos confirmó la continuidad del entrenador argentino por cuatro años más tras la histórica actuación de la en el Mundial 2026



Bajo su conducción, el… pic.twitter.com/2TPLT8bnER — Diario Olé (@DiarioOle) August 3, 2026

Antes del Mundial de 2030, Estados Unidos disputará las ediciones de la Liga de Naciones de Concacaf y la Copa Oro de 2027 y 2029, torneos que servirán para afianzar el proyecto encabezado por el exentrenador del Tottenham, París Saint-Germain y Chelsea.

La presidenta de US Soccer, Cindy Parlow Cone, aseguró que Pochettino ha construido una cultura de confianza dentro del grupo. "Hemos visto el impacto de esa creencia en la forma en que el equipo ha crecido, competido y rendido en el mayor escenario mundial. Esa cultura es exactamente lo que queremos para el presente y el futuro de la selección", señaló.

La acción por la que Balogun fue expulsado en el Mundial contra Bosnia y Herzegovina. (Foto: AFP)

A fondo

La participación de Estados Unidos en el Mundial 2026 estuvo marcada por el caso del delantero Folarin Balogun. El atacante fue expulsado en los dieciseisavos de final y suspendido para los octavos, aunque posteriormente la FIFA levantó la sanción en una decisión que generó controversia.

La polémica aumentó al conocerse que el presidente estadounidense Donald Trump había solicitado a Gianni Infantino revisar el caso antes de que el organismo modificara el castigo. Finalmente, Estados Unidos fue eliminado por Bélgica con una derrota de 4-1 en los octavos de final.

*Con información de AFP