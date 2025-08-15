Drag Fest Internacional hará vibrar la pista Guatemala Raceway

-

Con la presencia de los mejores autos de aceleración de Centroamérica, este sábado y domingo, la pista Guatemala Raceway, ubicada en el kilómetro 75.5 carretera a Puerto Quetzal, se vestirá de gala para albergar el Drag Fest Internacional 2025.

MÁS DEPORTES: Dos medallas de oro, en natación y squash, para Guatemala en los Panamericanos Junior

Serán 8 categorías las que entrarán en competencia con más de 100 autos inscritos. Mañana la competencia iniciará a las 15:00 horas, con la categoría de 16 segundos, una hora después se correrá la de 15 segundos. El cuarto de milla cerrará la actividad a las 18.30 horas.

El domingo, el evento principal comenzará a las 12.30 horas con la realización de la división de 14 segundos, luego vendrán las de 13, 12,11 y 10 segundos, respectivamente, con una hora y media aproximadamente de competencia en cada división.

Uno de los momentos más esperados será a las 16:00 horas, cuando se realice la división Libre, donde los autos más poderosos saldrán a la pista en la búsqueda de nuevos récords.

Los autos más rápidos dirán presentes en la competencia y pretenden romper varios récords. (Foto: Cortesía)

Tanto sábado como domingo, las puertas de Guatemala Raceway se abrirán a las 9:00 horas, y el ingreso a la competencia tendrá un valor de Q60.00. Los organizadores han preparado especialmente la recta principal aplicándole pegamento especial a 402 metros de la pista, esto para que los autos tengan mayor tracción, adherencia y alcancen mayores velocidades.

Hasta el momento han confirmado pilotos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Ellos participarán con autos que se encuentran en el rango de 10 segundos en el cuarto de milla.