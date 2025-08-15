Dos medallas de oro, en natación y squash, para Guatemala en los Panamericanos Junior

La delegación guatemalteca llegó a 5 preseas doradas, además de dos plateadas, en Asunción 2025.
Roberto Bonilla, en los 200 metros combinados de natación, y la dupla conformada por Tabita Gaitán y Darlyn Sandoval, en la categoría de dobles femeninos de squash, subieron a lo más alto del podio en los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción, Paraguay.
Además, la conquista de Bonilla llegó acompañada de un nuevo récord panamericano junior, con tiempo de 2 minutos y 89 centésimas. Esta fue su segunda presea dorada en estas justas, pues antes la había conseguido en la especialidad de pecho masculina.
Por su lado, Gaitán y Sandoval vencieron 2-1 en la final a la dupla mexicana de Ana Botello y Paola Franco, con parciales de 10-11, 11-8 y 11-10. Antes, dejaron en el camino a contrincantes de Colombia y Barbados.
Estas últimas conquistas se suman a los oros de Emily Padilla en tiro con armas de casa (skeet femenino), Christian García en tiro con arco; y las platas de Cristian Porras en esgrima (florete individual) y el equipo de tiro con arco (recurvo masculino) integrado por el propio García e Ian Allen.