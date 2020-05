El drama del reportero de Telemundo que sobrevivió al coronavirus

Ángel Villagómez, reportero de “Un nuevo día”, programa de la cadena Telemundo, narró su experiencia al ser diagnosticado con coronavirus.

El periodista estuvo enfermo durante 28 días de COVID-19 y ahora que superó la enfermedad contó su historia entre lágrimas, con el fin de dar ánimos a quienes atraviesan esta situación.

Villagómez dijo que aún tiene secuelas del virus y actualmente está en terapias que le permitirán regresar a la normalidad.

Ángel narró su experiencia al ser diagnosticado con coronavirus. (Foto: Instagram)

Él no fue el único afectado en su familia, sus padres y hermano también estaban enfermos, esto fue una dura prueba para su núcleo.

Así describió cuáles fueron sus síntomas y cómo vivió tras el diagnóstico:

Inició con dolores:

Empezó el 26 de marzo: “Recuerdo que ese día empecé con dolores en las piernas y cadera, sentía malestares de gripe. Había llegado de Ecuador dos semanas antes y supuse que era el cambio de clima, por ello no le puse mucha atención. Un día, cuando iba a hacer ejercicios, sentí dos punzadas en el pecho, me ahogué y me sentí agotado. Mis padres tenían los mismos síntomas, así que decidimos enfrentar las cosas y nos realizarnos la prueba. Los tres dimos positivo” dijo.

Falta de aire, al punto de sentir la muerte:

“Tras el dolor de mis piernas, el 2 de abril empecé a echar un desinfectante con olor a popurrí en mi casa y no podía olerlo, pensé que era el producto, me preocupé y tomé un jabón y tampoco lo sentí, igual que el alcohol. Ahí entendí que estaba empezando a perder el olfato, entré en pánico, me puse nervioso y me afectó emocionalmente”, narró.

Villagómez señaló que fue a la casa de su hermano, donde también detectaron que tenían COVID-19 y pudo calmarse. A los tres días, volvió a sentir los olores, pero todo empezó a complicarse:

“Me faltaba el oxígeno. Cuando caminaba sentía que me ahogaba, no podía respirar, el aire se me quedaba a la mitad de la garganta. Así estuve dos semanas, adicional a ello entré en depresión, no quería hablar con nadie, me alejé de todo... Un día me estaba ahogando y tuvieron que llamar a la ambulancia, cuando llegó y me tocó bajar, sentí que no iba a ver más a mi familia, que todo terminaría ahí, pero el momento en el que iba entrar a la ambulancia me volvió el oxígeno. Solamente Dios pudo haberlo hecho”, dijo el periodista de Telemundo.

Cómo convivió con el coronavirus:

Tras volver a respirar de manera normal, decidieron no llevarlo al hospital y dejarlo en la casa de sus padres, donde se encontraba. Ahí inició su vivencia con el COVID-19; buscó todo tipo de té natural que lo ayudaba a dormir un poco. Pero el virus seguía atacando su cuerpo.

“Un día me levanté y tenía toda la cara manchada porque este mal causa alergia. No podía dormir y me levantaba a las 3 o 4 de la madrugada, quería arrancarme la piel. Una noche me puse sábila y calmó un poco. La verdad es que los síntomas te afectan emocionalmente, en un instante se me fueron los malestares, luego, cuando estaba feliz, volvía a ahogarme, pero con una tos seca, pasé varios días así, pero lo superé”, indicó.

Cómo fue dado de alta:

Tras días de desesperación el reportero se hizo un nuevo análisis salió negativo, al igual que sus padres. “Gracias a Dios, mi papá, mi mamá y yo dimos negativo, ya no tenemos el COVID-19 dentro de nuestros cuerpos. Ellos y yo estamos bien, por fortuna a ellos les agarró levemente”.

Además contó que tiene secuelas pues sus pulmones quedaron afectados y le indicaron que iba a continuar con un poco de tos por unas semanas más.

El reportero vivió duros momentos. (Foto: Instagram)

“Me dijeron que esto es normal, tengo un inhalador y tomo cosas para no ahogarme”.

Ángel dio una importante recomendación para sobrellevar esta crisis:

“Esta enfermedad es muy mental. Aparte de los síntomas, todo está en la cabeza. Si pasas por COVID-19 no veas noticias porque te enferman más; por eso te recomiendo alejarte de las personas negativas… Ora mucho, no importa la religión que tengas, habla con Dios, escúchalo, él cumple sus promesas”.

Mira el video:

TE PUEDE INTERESAR: