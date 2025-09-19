Versión Impresa
Temblor sacude parte del territorio nacional este viernes

  • Por Geber Osorio
19 de septiembre de 2025, 16:04
Insivumeh
La tarde de este viernes fue reportado un temblor en el territorio nacional. (Foto ilustrativa: istock)

El epicentro del sismo ocurrió en Suchitepéquez.

Un temblor se registró a las 15:37 horas de este viernes 19 de septiembre.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó que dicho temblor fue de magnitud 4.0.

La región en donde se registró el epicentro fue en el departamento de Suchitepéquez, informaron los expertos. 

La profundidad del mismo ocurrió a 31.38 kilómetros, según el Insivumeh. De momento no se reportan daños y personas heridas por este movimiento telúrico.

El temblor fue de magnitud 4.0. (Foto: Insivumeh)
