Temblor sacude parte del territorio nacional este viernes

El epicentro del sismo ocurrió en Suchitepéquez.
Un temblor se registró a las 15:37 horas de este viernes 19 de septiembre.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó que dicho temblor fue de magnitud 4.0.
La región en donde se registró el epicentro fue en el departamento de Suchitepéquez, informaron los expertos.
La profundidad del mismo ocurrió a 31.38 kilómetros, según el Insivumeh. De momento no se reportan daños y personas heridas por este movimiento telúrico.