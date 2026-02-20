-

El Drift llega al Campeonato Top10 2026, que será en dos fechas

Debido a la gran demanda de participantes en la modalidad de Drift, y la solicitud de los corredores para tener más días para preparar de mejor manera sus autos en aceleración, la organización del prestigioso Campeonato Top10 2026, tomó la decisión de dividir el evento en dos jornadas. El próximo domingo 22 de febrero se correrá Drift, y el 1 de marzo se realizará el evento de aceleración. Ambas competencias, en el cuarto de milla, Guatemala Raceway, kilómetro 75.5, carretera a Puerto Quetzal.

El Drift, es una modalidad de competencia que ha cobrado auge en los últimos años. Para el Top10 se esperaba una participación moderada; sin embargo, en la actualidad hay más de 25 carros inscritos para este evento.

El primer día habrá tres categorías: avanzados, intermedios y amateurs. De esta manera, todos los participantes, basándose en sus condiciones y experiencia, tendrán la oportunidad de optar al podio de la victoria.

Actualmente hay más de 25 pilotos inscritos para la competencia de Drift, que se realizará el próximo domingo en Guatemala Raceway. (Foto: Top10)

El Drifting o Drift es un deporte que se centra en una técnica de conducción particular del mismo nombre, que se ha utilizado en otros deportes de motor conocidos, como el rally y las carreras de velocidad, durante muchos años. Consiste en utilizar el sobreviraje para que el vehículo se desplace lateralmente en las curvas. Esto tiene que ocurrir a alta velocidad, y mientras el conductor mantiene el control total del auto.

El Top10, en Aceleración, que se realizará el 1 de marzo, será una competencia que no enfrenta a corredores contra otros corredores, sino cada piloto lucha por mejorar sus propios tiempos, y al final del evento se contabiliza una tabla general para conocer cuáles fueron los 10 mejores tiempos de la carrera por marca de auto, además de contabilizar las posiciones globales.

Los participantes tendrán uso de pista ilimitado. La inscripción tendrá un valor de Q200 en aceleración, la participación en la competencia de Drift será de Q350, y la entrada para el público costará Q60. Los niños menores de 10 años, ingresarán gratis.