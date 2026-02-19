Fernando Saravia conquista su primer gran título de la temporada 2026

-

El golfista juvenil, Fernando "El Chinito" Saravia, tocó la gloria en el Club Campestre San Isidro. El jugador, en un enfrentamiento de poder a poder, se impuso luego de cuatro días de competencia en el Campeonato Nacional Match Play 2026, y con ello se alzó con su primer título de la temporada.

Saravia disputó la final del certamen, ante otro de los jugadores juveniles que han destacado en los últimos tiempos: Matías Calderón. "Me fue muy bien, todo terminó en el hoy 15, y con ello fue la primera vez que le gané a Matías. Me siento muy feliz por el triunfo, luego de unas jornadas en las cuales fueron muy intensas", comentó Saravia.

Saravia es siempre uno de los grandes animadores del ranquin nacional de golf, que se disputa en los diferentes clubes de Guatemala. (Foto: Saulo López / ASOGOLF)

"Los primeros días de competencia fueron difíciles, porque no metí muchos putts, pero en el último día todo cambió, los putts los emboqué, y eso marcó la diferencia. Todo eso me dejó muy satisfecho para el próximo torneo", agregó el triunfador.

El juvenil no se olvidó a quienes han estado apoyándolo en este camino deportivo. "Le agradezco a mi papá, a mi hermana y a mi tía, quienes han estado cerca de mi para apoyarme", reconoció "El Chinito", quien es hijo del ex corredor de automovilismo, Fernando Saravia.

El último enfrentamiento del Campeonato Nacional Match Play de Golf 2026, lo disputó Fernando Saravia contra Matías Calderón. (Foto: Saulo López / ASOGOLF)

En la última jornada, el nivel de juego de Saravia aumentó en comparación a los días anteriores. "Metí varios birdies, y eso marcó la diferencia. Por fin logré ganarle a Matías Calderón; sin embargo, también quiero reconocer el buen nivel de Mateo Asturias, quien quedó en tercer lugar. Contra Gabriel Penagos también estuvo muy disputado, igual que contra José Mejía nos fuimos a desempate, y contra Diego García se definió hasta el último hoyo", recordó Saravia.

Ahora, el jugador se prepara para su siguiente torneo, ya sea nacional o internacional, sin descuidar el ranquin nacional infanto juvenil de golf, en el cual es uno de los jugadores protagonistas.