Dudas y críticas, en primera discusión el Presupuesto 2026

Durante la primera reunión de análisis del proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2026, diputados plantearon sus dudas y críticas al contenido.

Jonathan Menkos, titular del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), acudió este miércoles 17 de septiembre a una citación en el Congreso, son el fin de explicar las generalidades del Presupuesto General de la Nación que pide el Ejecutivo para el próximo año.

Aunque el funcionario asegura que el techo de gastos de más de Q163 mil millones (Q163,783.4 millones) que se propone es "uno de los más bajos del mundo y el más bajo de Centroamérica", diputados de diferentes bancadas cuestionaron que el Gobierno busque contar con más dinero en 2026, cuando este año lleva "una ejecución baja".

Los aumentos a los ministerios de Comunicaciones y Desarrollo Social fueron de los más cuestionados por miembros de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso, donde se llevó a cabo la reunión.

Jonathan Menkos, titular de Finanzas, junto a su equipo de trabajo, es juramentado por la Comisión de Finanzas en el Congreso. (Foto: Congreso de la República/Soy502)

Asimismo, se criticó que se busque otorgar más recursos a los fondos de créditos para vivienda y pequeños agricultores, por "tener pocos beneficiarios actualmente".

Sin embargo, Menkos aseguró que en el siguiente período fiscal se mejoraría la ejecución presupuestaria, aunque no mencionó qué mecanismos se prevé implementar para lograr tal cometido.



Les sobrarían Q5 mil millones

Cuestionado al respecto, el ministro reconoció que este año no se utilizarán los casi, Q155 mil millones (Q154,836.6 millones) que se presupuestaron. Según dijo, se prevé cerrar este período con una ejecución del 92.2%, es decir, que quedarían sin usar más de Q5 mil millones.

Ante ese escenario, el diputado Álvaro Arzú Escobar preguntó si el Gobierno tendría la capacidad de usar el monto que se solicita, "si este año no gastará ni Q150 mil millones".

En respuesta, Menkos reconoció que "la ejecución este año no ha sido la esperada", pero dijo confiar en que las distintas entidades estatales podrán mejorar su rendimiento. Además, remarcó que el proyecto de presupuesto prioriza temas sociales y de seguridad.

Según Jonathan Menkos, ministro de Finanzas, se prevé cerrar este período con una ejecución del 92.2%. (Foto: Congreso de la República/Soy502)

Pese a ello, las críticas continuaron y representas de la mayoría de bancadas cuestionaron que se soliciten incrementos para ministerios cuya "ejecución es baja este año".

Entre los mencionados destacó la cartera de Comunicaciones, que para finales de agosto reportaba haber usado poco más del 39% de los fondos asignados para el mantenimiento de la red vial y otros proyectos.

También se criticó el alza para el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que pasaría de Q2,879.9 millones a Q4,100 millones, convirtiéndose en una de las entidades con mayor crecimiento en su asignación anual.

Esa entidad reportaba hasta finales de agosto una ejecución del 59.32%, de acuerdo con el Sistema de Contabilidad Integrada del Estado (Sicoin).

Inés Castillo, de la Unidad Nacional de la Esperanza, fue uno de los más críticos respecto de la eficiencia mostrada por los entes estatales y mencionó: "no hay solvencia política para pedir esa cantidad de dinero", en alusión a los más de Q163 mil millones que requiere el Ejecutivo.



Ministerios deberán defender su propuesta

Finalizada la participación del ministro Menkos, el presidente de la Comisión de Finanzas, Julio Héctor Estrada, indicó que con esta reunión se abren las audiencias públicas que permitirán determinar la viabilidad del plan de gastos que pide el Gobierno.

El cronograma elaborado por la comisión detalla que los primeros ministerios en comparecer para defender el techo de gastos que solicitan serán el Mides, Salud, Gobernación y Educación, a cuyas autoridades se citó para el próximo miércoles 24 de septiembre.

El diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, explicó el cronograma para continuar con el análisis del proyecto de presupuesto 2026. (Foto: Congreso de la República/Soy502)

Un día antes, deberán comparecer los titulares del Banco de Guatemala y la Superintendencia de Administración Tributaria.

Estrada indicó que se buscaría contar con un dictamen del proyecto entre finales de octubre y principios de noviembre.