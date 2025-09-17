Gobierno busca apoyo extranjero para ejecutar obra pública

-

Un artículo contenido en el proyecto de Presupuesto 2026 permitiría que entidades públicas firmen convenios con organismos internacionales para la construcción de caminos rurales.

OTRAS NOTICIAS: Proponen ayuda económica para adultos mayores que no tienen trabajo

En su tercer año de gobierno, la administración de Bernardo Arévalo buscaría incrementar la ejecución de obra pública con apoyo de entidades internacionales. Así se evidencia en uno de los artículos del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026.

En la iniciativa 6625, que contiene el plan de gastos sugerido para el próximo año, hay un apartado que facultaría a cinco ministerios y otras dos entidades estatales a suscribir convenios con Estados Unidos, agencias de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales para construir desde carreteras hasta centros de salud.

El Ministerio de Comunicaciones es uno de los que podría hacer convenios con entes extranjeros para ejecutar proyectos, según el proyecto de Presupuesto 2026. (Foto: Archivo/Soy502)

Intervenciones estratégicas

La intención es garantizar "intervenciones e inversiones estratégicas", dice el artículo 103 del proyecto, y detalla que tales obras serían "aquellas que generan un impacto significativo en el bienestar de la población, así como en la competitividad económica, la movilidad y la conectividad del país".

De esa cuenta, se describe que, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social podría firmar convenios para la edificación de centros y puestos de salud "en los 114 municipios con índices más altos de pobreza", aunque no detalla cuáles son.

Entretanto, el Ministerio de Educación usaría ese mecanismo para construir institutos regionales en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Santa Rosa, Alta y Baja Verapaz, Zacapa, Petén, Sololá, Quiché y Retalhuleu.

7 instituciones podrían ejecutar obra pública mediante convenios internacionales, si se aprobara el presupuesto que propone el Ejecutivo.

Las megaobras prometidas

Mediante esta propuesta, el Gobierno también buscaría concretar las megaobras que prometió Arévalo desde que fue electo como presidente.

Esto incluye un Metro para la Ciudad de Guatemala y una cárcel de máxima seguridad, que, según confirmaron autoridades del Ministerio de Gobernación recientemente, ya no se edificaría en Masagua, Escuintla.

Para los primeros estudios del primero de estos proyectos, el Ejecutivo ya recibe acompañamiento del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estado Unidos, de acuerdo con información oficial.

La implementación del Metro es una de las promesas de campaña de Bernardo Arévalo, pero aún está en fase de estudios. (Foto: Archivo/Soy502)

En la lista de obras que se busca poner en marcha con convenios internacionales también figura el Anillo Regional y "rutas nacionales y departamentales contenidas en el Plan Conecta", una iniciativa que corresponde al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Asimismo, se buscaría apoyo extranjero para intervenciones en el Aeropuerto Internacional La Aurora y la implementación de las denominadas "ciudades deportivas", que el mandatario anunció desde el año pasado.

En agosto de 2024, el presidente Bernardo Arévalo prometió construir complejos polideportivos, similares a la Ciudad Olímpica de la zona 5 capitalina, pero en distintos departamentos. (Foto: Archivo/Soy502)

Tren Maya

El listado de obras que impulsa el Gobierno para ejecutar mediante convenios con entidades extranjeras lo complementan la modernización de Puerto Quetzal, para lo cual ya se firmó con una carta de compromiso con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU., y la conexión del Tren Maya de México con Guatemala.

Para este último, se facultaría a Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) para suscribir el convenio respectivo. En la iniciativa no aparecen detalles de las fases que abarcaría tal acuerdo.

En mayo pasado, el Ejército de Guatemala y el de EE. UU. Firmaron un convenio para la modernización y ampliación del Puerto Quetzal. Ese mismo mecanismo se buscaría para otros proyectos. (Foto: Archivo/Soy502)

Sin mayores detalles

En el artículo citado, solo aparecen las instituciones que estarían a cargo de las obras, pero no se especifican montos ni períodos de ejecución proyectados.

Lo que sí se menciona es que la Contraloría General de Cuentas, "a petición de las entidades que suscriban convenios amparados en este artículo", tendría que desarrollar "los procesos y manuales para la correcta gestión de los fondos".

También se indica que ese ente "deberá realizar las acciones de verificación y fiscalización de los procesos que garanticen la transparencia en la ejecución del gasto público".

En la propuesta se especifica que la Contraloría General de Cuentas tendría que velar por la transparencia en la ejecución de los proyectos. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Soy502 consultó al Ministerio de Finanzas Públicas sobre los detalles de este plan para ejecutar obra pública mediante convenios internacionales, pero la respuesta fue que las preguntas podrían plantearse en una conferencia de prensa que prevé brindar el jefe de esa cartera, Jonathan Menkos, después de una citación en el Congreso, este miércoles 17 de septiembre.

Así se describen en el proyecto de Presupuesto 2026 los proyectos que se busca ejecutar con apoyo extranjero:

Fuente: Iniciativa de ley 6625, proyecto de Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026

Las críticas

Desde el pasado 1 de septiembre, cuando el Ejecutivo entregó el proyecto de Presupuesto 2026 al Congreso, ha habido diversas críticas en contra de la cantidad de fondos que se solicitan para el siguiente año, así como por su distribución.

Diputados de distintas bancadas se han referido principalmente a "la baja ejecución" que ha logrado el Gobierno en carteras como las que ahora buscarían apoyo externo para cumplir con las obras.

Entre los legisladores que han sido más críticos al respecto destaca Mynor de la Rosa, del bloque Vamos, quien, durante una citación, cuestionó sobre el tema a Norma Zea, la nueva viceministra de Infraestructura.

Según el parlamentario, el mecanismo que propone el Gobierno podría "debilitar la institucionalidad del Estado, porque, entonces, vamos a tener ministerios gerenciando las instituciones".