¿Deudas de años anteriores? Algunas dudas de la exoneración del IUSI a las viviendas

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Pese al alivio por la reforma al IUSI, persisten dudas legales sobre deudas pasadas y municipios que mantendrán el cobro por vacíos normativos.

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La aprobación del Decreto 18-2026, que reforma la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), generó alivio para miles de propietarios de vivienda, pero también dejó una serie de interrogantes entre los contribuyentes.

A su vez, las municipalidades analizan el alcance de las reforma y aseguran que el impuesto seguirá cobrándose en determinados casos.

Las reformas comenzarán a regir 90 días después de su publicación en el Diario Oficial. (Foto: Wilder López/Soy502)

¿Si debo un trimestre del IUSI, ya no tengo que pagarlo?

El analista fiscal Óscar Chile Monroy explicó que las personas con pagos pendientes deberán continuar cancelándolos porque el Decreto 18-2026 no establece ninguna exención para impuestos ya generados.

Además, mencionó que las reformas únicamente entrarán en vigencia 90 días después de su publicación en el Diario Oficial.

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¿La reforma perdona las deudas de años anteriores?

Según Chile Monroy la ley no tiene efectos retroactivos, es decir que las obligaciones acumuladas continúan vigentes.

Agregó que la Ley del IUSI establece un plazo de prescripción de cuatro años para que las municipalidades exijan el cobro, aunque aclaró que esa prescripción no opera automáticamente y deberá hacerla valer el contribuyente si corresponde.

¿Qué opciones existen para quienes tienen pagos atrasados?

En cuanto a quienes no puedan cancelar el monto adeudado de una sola vez, Chile Monroy explicó que el artículo 24 de la Ley del IUSI permite solicitar convenios de pago de hasta 12 meses, trámite que debe resolverse en la municipalidad correspondiente.

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¿Finanzas podrá emitir nuevas reglas para aplicar la reforma?

También explicó que el Ministerio de Finanzas Públicas no tiene facultades para crear mecanismos relacionados con el cobro del IUSI, pues esa función corresponde exclusivamente a las municipalidades las cuales deben actuar conforme a lo establecido en la Ley del IUSI.

Vacíos legales

Desde la Municipalidad de Mixco se analiza el cobro del impuesto en ciertos casos, debido a ciertos vacíos legales que aparecen en la reforma, detalló el alcalde Neto Bran.

Según explicó, la reforma contiene contradicciones entre la tasa de cero por millar para viviendas de uso residencial y las condiciones para acceder a las exenciones, dejando la posibilidad a la MuniMixco de cobrar el impuesto a inmuebles con uso comercial, propietarios de más de una vivienda y personas que no acrediten los requisitos previstos en la reforma.

La Municipalidad de Mixco mantendrá el cobro del IUSI pese a las reformas aprobadas por el Congreso, debido a que, según el alcalde Neto Bran, la redacción del decreto contiene inconsistencias que abren la posibilidad del cobro. #Congreso #ReformaIUSI #MuniMixco pic.twitter.com/5NOUfoDRUS — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) July 31, 2026

También solicitó al presidente Bernardo Arévalo que vete el decreto o este será impugnado por inconstitucionalidades.

Por ahora, el cobro del IUSI continúa aplicándose bajo las reglas actuales hasta que las reformas entren en vigencia.