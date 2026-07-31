¡Siguen los temblores! Sismo de 5.2 se registra este viernes

Este otro fuerte sismo también tuvo su epicentro en el océano Pacífico.
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Un fuerte temblor fue sensible en parte del territorio guatemalteco a las 10:15 horas de este viernes 31 de julio.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo tuvo una magnitud de 5.2.
La región en donde se registró el epicentro fue en el océano Pacífico y la profundidad del mismo ocurrió a 12 kilómetros, según explicaron los expertos.
Durante la madrugada, a las 3:40 horas se reportó un temblor de magnitud 4.6, mientras que esta mañana ya se habían registrado otros dos temblores, a las 9:20 y a las 10:01 horas, ambos de 4.1.
Todos estos movimientos telúricos tuvieron su epicentro en el océano Pacífico, entre las costas de México y Guatemala.