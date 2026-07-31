Muere Franco Baresi, leyenda del AC Milan y del fútbol italiano

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El AC Milan y el fútbol mundial lloran a Franco Baresi. El mítico capitán 'rossonero' y campeón del mundo falleció a los 66 años con un legado eterno.

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Líbero y capitán emblemático del gran AC Milan de los años 1980 y 1990, Franco Baresi, cuya muerte fue anunciada este viernes, fue uno de los mejores defensores centrales del mundo y one club man durante 20 temporadas.

Una nota de 7 en la Gazzetta dello Sport para su debut, 719 partidos en clubes entre 1978 y 1997, cuando se retiró con 37 años. El 7 parecía ser su número fetiche, pero fue con el 6 a la espalda como Franco Baresi atravesó sus años milaneses. El lombardo honró tanto su número que su club lo retiró después y ningún otro jugador rossonero podrá volver a llevarlo.

"El Milan llora la pérdida de Franco Baresi, quien permanecerá para siempre, al igual que su camiseta con el número 6, como una parte inseparable del ADN y de la historia del club", escribió el viernes el AC Milan, del que fue, entre otros cargos, vicepresidente.

El club no ha precisado las causas de la muerte de Baresi, que se sometió a la extirpación de un nódulo pulmonar en agosto de 2025, lo que lo había debilitado.

La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

"Hay personas que entran en la historia por su talento. Y otras que, por su humanidad, se quedan en ella para siempre. Franco Baresi fue ambas cosas", reaccionó la Juventus de Turín, mientras que el Inter de Milán rindió homenaje a la memoria de "un protagonista de los grandes derbis milaneses".

"Italia pierde a uno de sus más grandes campeones", comentó la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni.

Addio a Franco Baresi, protagonista delle grandi sfide del Derby di Milano e una delle figure che più hanno definito la storia della rivalità. Capitano, uomo squadra e bandiera del Milan, ha vissuto ogni confronto con l’Inter tra competizione e rispetto, dentro una sfida che ha… pic.twitter.com/huovhsR5gG — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 31, 2026

Brazalete con 22 años

Nacido en Lombardía (norte) en mayo de 1960, Franchino "Franco" Baresi se incorporó a los equipos juveniles del Milan en 1974, antes de pasar al primer equipo en 1978, con 17 años y 11 meses.

Titular a los 18 años, capitán a los 22, Baresi rompe todas las estadísticas. Para lo peor también. A los 17 años, él y su hermano Giuseppe quedan huérfanos. "Lo que viví me hizo cerrarme un poco en mí mismo. Cuando estaba en el campo, me entregaba, quizá expresaba un poco lo que no conseguía expresar fuera", explicaría.

Mientras el Inter ficha a su hermano, él se marcha al AC Milan. Compensa un físico considerado enjuto con su técnica, su sentido de la anticipación y del quite, y su carácter de líder.

El legendario jugador tuvo quebrantos de salud que lo afectó en los últimos meses. (Foto: AFP)

A principios de la década de 1980, los rossoneri descienden dos veces a la Serie B (escándalo del Totonero y malos resultados). Pero "il Capitano" se mantiene al mando y se convierte en campeón del mundo (sin jugar) en 1982.

A partir de 1986, se abre una nueva era para el club: compra por parte de Silvio Berlusconi, luego llegada de Arrigo Sacchi y del trío neerlandés Gullit-Rijkaard-Van Basten. Baresi forma una defensa de hierro con Maldini, Tassotti y Costacurta.

El Milan se encumbró en la cima de Europa y del mundo en 1989 y 1990 con dos Copas de Europa (Baresi conquistaría una tercera en 1994) y dos Copas Intercontinentales.

Baresi llevó a la gloria al Milan a nivel nacional y continental. (Foto: AFP)

Al término de su carrera en 1997, la vitrina de trofeos del defensa alberga también tres Supercopas de Europa y seis títulos de campeón de Italia. Además, terminó segundo en el Balón de Oro en 1989 y fue elegido mejor jugador de la Serie A en 1990.

*Con información de AFP