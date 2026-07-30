Minfin destaca que el FMI avala la solidez económica de Guatemala

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El Ministerio de Finanzas Públicas informó que el directorio ejecutivo del FMI concluyó la Consulta del Artículo IV de 2026 respaldando la agenda de reformas y la estabilidad del país.

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El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) informó que el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó de manera oficial la Consulta del Artículo IV de 2026 para Guatemala, ratificando la solidez de los fundamentos macroeconómicos de la nación y respaldando los pasos dados en la agenda de reformas gubernamentales.

De acuerdo con el Minfin, esta evaluación final del FMI confirma que el país se encuentra en una posición favorable para enfrentar un entorno internacional marcado por la incertidumbre, los riesgos económicos, comerciales y las variaciones climáticas.

Esta condición es atribuida a una conducción prudente de las políticas internas que ha permitido mantener la inflación en niveles bajos y controlados, un nivel reducido de la deuda pública y amplias reservas internacionales.

Respaldo a reformas

El informe de la entidad multilateral, difundido por la cartera del tesoro, reconoce avances sustanciales en materia legislativa e institucional que fortalecen la estructura financiera del Estado.

Entre las iniciativas que el FMI resalta según el Minfin, destaca la introducción de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria y la reforma al marco de alianzas público-privadas, herramientas diseñadas para dinamizar la obra pública.

Asimismo, el examen del FMI pondera la modernización de la administración tributaria y aduanera, las mejoras en la gestión fiscal y la aprobación de la nueva legislación contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El FMI destaca la resiliencia económica de Guatemala y los avances de la agenda de reformas@jmenkos @BArevalodeLeon @GuatemalaGob pic.twitter.com/Dpx7gLNtS9 — Ministerio de Finanzas Públicas (@MinfinGT) July 30, 2026

A estos avances se suma la creación de la Comisión Nacional contra la Corrupción junto con la adopción de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción 2025-2032.

Ingresos y desafíos

A pesar de los logros alcanzados en el panorama macroeconómico, el Minfin señaló que el organismo internacional enfatizó la persistencia de desafíos estructurales que deben ser abordados con celeridad dentro de la hoja de ruta gubernamental.

Entre las acciones prioritarias figura la necesidad de acelerar la inversión en obras públicas, optimizar la preparación y ejecución de proyectos estratégicos, modernizar los procesos de contratación del Estado y formalizar la economía para mejorar el clima de negocios.

"Los ingresos fiscales deberían aumentarse aún más, basándose en los recientes logros en la administración tributaria. Aumentar los ingresos por encima del 12 por ciento del PIB requiere evitar medidas que erosionen aún más la base impositiva, limitar el arbitraje fiscal nacional y transfronterizo, y emprender reformas fiscales integrales", sostiene el informe del FMI citado por la cartera del tesoro.

Solidez ante choques

El Minfin resaltó que la evaluación del FMI confirma que Guatemala cuenta con una economía más sólida y una mayor capacidad técnica para responder a posibles choques externos de origen financiero, comercial o climático.

Ante estos resultados, las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas reafirmaron la determinación del Gobierno de avanzar en la agenda legislativa y fiscal propuesta.

El objetivo final, según la institución, es consolidar entes públicos más eficaces, desarrollar mejor infraestructura y generar mayores oportunidades de crecimiento inclusivo para la población.