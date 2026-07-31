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¡Otro temblor! Sismo de 4.1 sacude parte del país este viernes

  • Por Jessica González
31 de julio de 2026, 10:00
Este es el segundo sismo reportado este viernes. (Foto: Shutterstock)

Este es el segundo sismo reportado este viernes. (Foto: Shutterstock)

El epicentro se registró en el océano Pacífico. 

EN CONTEXTO: Temblor de 4.6 sorprende a guatemaltecos la madrugada de este viernes

Un segundo temblor se ha registrado esta mañana de viernes 31 de julio en Guatemala. 

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), la magnitud fue de 4.1.

El movimiento telúrico fue sensible a las 09:20 horas, con una profundidad de 6 kilómetros.

Este es el segundo sismo del día. (Foto: Insivumeh)
Este es el segundo sismo del día. (Foto: Insivumeh)

El primer temblor fue reportado esta madrugada, a las 3:40 horas, con una magnitud de 4.6.

La región en donde se registró el epicentro fue en el océano Pacífico, con una profundidad de 2.84 kilómetros.

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