¡Otro temblor! Sismo de 4.1 sacude parte del país este viernes

El epicentro se registró en el océano Pacífico.
EN CONTEXTO: Temblor de 4.6 sorprende a guatemaltecos la madrugada de este viernes
Un segundo temblor se ha registrado esta mañana de viernes 31 de julio en Guatemala.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), la magnitud fue de 4.1.
El movimiento telúrico fue sensible a las 09:20 horas, con una profundidad de 6 kilómetros.
El primer temblor fue reportado esta madrugada, a las 3:40 horas, con una magnitud de 4.6.
La región en donde se registró el epicentro fue en el océano Pacífico, con una profundidad de 2.84 kilómetros.