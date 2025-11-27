Dueño de Miss Universo no es investigado en Guatemala

-

En México, el dueño de Miss Universo es investigado y acusado de varios delitos, pero en Guatemala no hay una investigación en su contra.

La acusación en México en contra del dueño de Miss Universo, es por posible contrabando de hidrocarburos que habría pasado desde Guatemala en lanchas. Además, de haber suministrado armas para grupos del narcotráfico.

Aunque en la investigación en el país vecino, se menciona que las actividades ilícitas tienen relación con Guatemala, hasta el momento no hay ninguna investigación en contra de Raúl Rocha Cantú.

Al ser consultado el Ministerio Público, la Unidad de Comunicación Social respondió: "No me aparece nadie con ese nombre en Sistema", posteriormente ofrecieron a buscar más información, pero hasta el momento no la han compartido.

La acusación

Según la Fiscalía General, la organización operada por el dueño de Miss Universe pasó hidrocarburos desde Guatemala en lanchas, a través del Río Usumacinta y luego en pipas desde Chiapas. También suministró armas para el "Cártel del Golfo" y el "Grupo Sombra de Veracruz", el combustible robado o proveniente de Guatemala, no cubría la fracción arancelaria correspondiente.

También operaba centros logísticos en Querétaro "La Espuela", donde recibía carrotanques con combustible y en "El Patio", además de "5ª La Chingada", donde hacía mezclas con MTBE y naita, para mejorar calidad y presentación y que así el producto final, fuera distribuido a AGUI-MAR, FUCHELA y PALMA SIKA.

Para facturar el material de contrabando utilizaban las empresas fachada, llamadas Tabasco Capital, S.A. de C.V. y PTIH.

Foto: Raúl Rocha.

Así traficaba armas

La investigación indica que el tráfico de armas lo ejercía mediante las empresas de seguridad privada SEGURIMEX, S.A.P.l. de C.V., SETER, S.A. de C.V., Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V., Servicios Integrales Valbon, S.A. de C.V., Dinámica Seguridad Privada Consultores, S.A. de C.V.

Adquiría, transportaba y rematriculaba armamento, intercambiándolo entre sí, con apoyo de exintegrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La empresa fue empleada para abastecer de armas al "Grupo Sombra" en Veracruz y a operadores del "Cártel del Golfo" en Tamaulipas, incluyendo a "El Cape", "El Loco" y "El M". La rematriculación de armas ilegales con registros oficiales de SEDENA permitía su circulación con apariencia de legalidad.

Foto: Raúl Rocha.

El periodista Abel Barajas de Diario Reforma destapó el caso, agregando que en octubre pasado, el dueño de Miss Universo acudió a la FGR y pidió ser testigo protegido, además ofreció dar información sobre contrabando de hidrocarburos, redes financieras y vínculos con funcionarios y empresarios, formalizando el acuerdo el 19 de noviembre.

También se indicó que el 18 de noviembre fue detenida Mari Carmen "N" alias "La Fiscal", funcionaria que cooperaba con esta red de la que Rocha era uno de los líderes. La investigación inició tras una denuncia anónima a las autoridades, en noviembre de 2024.

Todo esto se une al escándalo tras la coronación de la representante de México Fátima Bosch, luego de problemas y quejas de los jurados que le acusaron de hacerlos votar por ella, a partir de negociaciones que había hecho con su padre, Bernardo Bosch, exdirector de Pemex Exploración y Producción Conflicto con Nawat Itsaragrisil.