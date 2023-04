Adiós a "¡Qué Chilero!": Dulce Matheu se despide del programa

La conductora Dulce Matheu sorprendió a los internautas al anunciar su retiro en plena transmisión de "¡Qué Chilero!".

La famosa integró las filas del programa desde agosto de 2022 y ahora anunció la triste noticia de su partida.

"Dulce llegaste al set a brillar con toda tu energía, el momento en el que pisaste el set llenaste de ambiente a los conductores, en ti podemos ver que los sueños se hacen realidad y verte crecer en lo que te gusta nos llena de orgullo", expresaron en un clip dedicado a Matheu en el programa.

(Foto: instagram)

"Hoy con mucho cariño te dedicamos esta nota especial con algunos de los mejores momentos de tantos que diste al 100. Hasta pronto a un gran talento de Xela ¡Gracias por todo Dulce!", se lee.

(Foto: Oficial)

"Me voy de ¡Qué Chilero! pero estoy segura que no de sus corazones, tomé esta decisión por cosas muy importantes que sé que me van a llevar adelante muchísimo después, quiero agradecerles demasiado por el apoyo, por estar en ambiente, hacer todo brillando y con el corazón y recuerden que su salud mental va primero antes que todo", expresó la famosa al público.

(Foto: Instagram)

Dulce representó a Quetzaltenango en concursos de belleza y es bailarina profesional, inició como conductora en el famoso programa, aunque se desconocen los motivos de su decisión, las puertas de TV Azteca quedaron abiertas para la famosa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Qué Chilero (Oficial) (@quechilerotv)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Qué Chilero (Oficial) (@quechilerotv)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Qué Chilero (Oficial) (@quechilerotv)

(Foto: Instagram)