Las actividades que generarán tránsito este fin de semana en la ciudad

-

Alta carga vehicular se registrará este segundo fin de semana de diciembre, en la ciudad capital.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra informó sobre las principales actividades que afectarán el tránsito este fin de semana en la ciudad de Guatemala.

Debido a las fechas de fin de año, miles de guatemaltecos asistirán a realizar compras desde este sábado 13 y domingo 14 de diciembre a los casi 70 comerciales ubicados en la capital.

Sin embargo, entre las actividades que más impactarán en la circulación vehicular este sábado, son las siete procesiones que recorrerán las calles de las zonas 1, 2 y 6, según indicó Montejo.

Mientras, el domingo se tendrán dos movimientos que son inusuales dentro de la ciudad, por una parte estará un desfile de globos en el bulevar Rafael Landívar, cerca de Cayalá, que tendrá gran impacto, especialmente desde el mediodía hasta altas horas de la noche.

Y en el Centro Histórico, se llevará a cabo un desfile de bandas que, también contará con alta demanda de público, ya que durante la tarde y noche, el "paseo de la sexta" entre el área de la Plaza de la Constitución y la Municipalidad de Guatemala, será el escenario principal, agregó el director de Comunicación de Emetra.

Las autoridades le sugieren a los usuarios que se mantengan pendientes y alertas de la información que proporcione el Transmetro en sus redes sociales, ya que por ese medio aparecerán datos de último minuto, sobre posibles desvíos de dicho transporte.