Tavo Bárcena hace inesperada invitación para cerrar el año

  • Por Selene Mejía
12 de diciembre de 2025, 14:17
Tavo Bárcenas estrena nuevo material y hace una invitación. (Foto: Instagram)

Tavo Bárcenas invita a un encuentro muy especial, donde estrena música para sus fans con un concierto. 

Se trata de la fiesta de lanzamiento de "Todo de ti" el segundo sencillo que se desprende de la nueva producción su nueva producción que pronto verá la luz. 

Datos del show

El evento se llevará acabo en TrovaJazz z4, el domingo 14 de diciembre a partir de las 6:00 p.m. con artistas invitados. Manu Paz compartirá su talento junto a Bárcenas. 

Las entradas están a la venta en Vívelo Online, ingresa aquí

Los precios son: 

Preventa Q125.

Taquilla Q150.

Tavo Bárcenas

El cantautor guatemalteco es uno de los más reconocidos del país, conocido por éxitos como "Oxígeno", "Pregúntale a la luna" y "Ya no te amo". Formó parte del grupo "Dhárana", previo a su carrera como solista. 

Recientemente lanzó el video de su tema "Paso a paso", cuyo escenario fue el Lago Atitlán. 

