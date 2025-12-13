Más de 20 personas resultan intoxicadas durante actividad religiosa

Las personas intoxicadas fueron trasladadas a la emergencia de un centro asistencial.
Varias personas que participaban en una actividad religiosa resultaron intoxicadas luego de ingerir alimentos este viernes 12 de diciembre.
El hecho se registró en la Finca Las Colinas, en la ruta hacia San Martín Jilotepeque, en Chimaltenango.
Bomberos Municipales Departamentales asistieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria a más de 20 personas.
Las mismas fueron trasladadas a la emergencia de Hospital Nacional de Chimaltenango, según indicaron los socorristas.
Por el momento se desconoce el motivo por el que los alimentos pudieron afectar a estas personas.