¡Iba ebrio! Capturan al conductor que provocó accidente de autobús (video)

El percance vial dejó 12 personas heridas, entre ellos 2 menores de edad.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Marcos Méndez Vásquez, de 60 años, por lesiones culposas, ya que es el presunto responsable de ocasionar un accidente de tránsito en la aldea Camojatillo, en La Democracia, Huehuetenango.

Además, este hombre se conducía bajo efectos de licor a bordo de la camioneta de color corinto, con placas de circulación P-279JFT, con el que colisionó de frente con un bus extraurbano con placas C-629BRG, de color rojo y amarillo de la línea de transportes El Condor.

Debido a este accidente, el conductor del bus cayó en el interior de un barranco de aproximadamente 10 metros de profundidad, dejando heridas a un total de 12 personas, entre ellos 2 menores de edad.

Accidente registrado en Camojallito, La Democracia, Huehuetenango. Las imágenes muestran cómo una camioneta de transporte colectivo choca con un vehículo agrícola luego de que este último se le atravesara. pic.twitter.com/FOu2EzLHkz — Geber Osorio (@OsorioGeber) December 12, 2025

Heridos

Los heridos fueron identificados como:

María Godinez Lopez, de 58 años. Deisy Domingo Godinez, de 14. Bilma Fabiola Sánchez, de 34. Elian Carlos Emanuel Palacios Sánchez, de 5. Juan Nicolas Tadeo, de 37. Juana Pérez, de 31. Diego Morales Ortiz de 66. Juana Pérez Pérez, de 31. William Alvarado, de 57. Ana María Sales, de 54. Ester Góme, de 79. Martina Ramírez, de 54.

(Foto: redes sociales)

Asimismo, la PNC indicó que el piloto del bus, al momento de llegar al lugar no se encontraba presente, las persona curiosas manifestaron que observaron que después del hecho se dio a la fuga acompañado de su ayudante, con rumbo ignorado.

En relación a los dos vehículos involucrados en el percance vial, fueron consignados y serán puestos a disposición del Juzgado de Paz en prevención policial, agregó la PNC.