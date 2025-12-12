Versión Impresa
¡Shakira en Centroamérica! Estas son las fechas

  • Por Selene Mejía
12 de diciembre de 2025, 15:00
Shakira anuncia su show en Centroamérica. (Foto: Oficial)

Shakira anunció su "Las mujeres ya no lloran tour" en El Salvador, con tres conciertos consecutivos en 2026.

La colombiana estará los días 12, 14 y 15 de febrero de 2026 en el Estadio Mágico González.

La productora Two Shows Producciones y Fénix Entertainment hicieron este gran anuncio que dejó a los centroamericanos fríos. 

"Prepárate porque viviremos la Residencia Centroamericana de Shakira en El Salvador", expresaron de manera oficial. 

Los boletos

Las entradas a la venta a partir del 17 de diciembre en Funcapital.latam, mira aquí y Todoticketsv, ingresa aquí

shakira salvador


