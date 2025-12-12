¡Shakira en Centroamérica! Estas son las fechas

Shakira anunció su "Las mujeres ya no lloran tour" en El Salvador, con tres conciertos consecutivos en 2026.
La colombiana estará los días 12, 14 y 15 de febrero de 2026 en el Estadio Mágico González.
La productora Two Shows Producciones y Fénix Entertainment hicieron este gran anuncio que dejó a los centroamericanos fríos.
"Prepárate porque viviremos la Residencia Centroamericana de Shakira en El Salvador", expresaron de manera oficial.
Los boletos
Las entradas a la venta a partir del 17 de diciembre en Funcapital.latam, mira aquí y Todoticketsv, ingresa aquí.