Oscar Isaac y Adria Arjona entre los mejores vestidos del año en Vogue

La selección de Vogue celebra el talento y la identidad latinoamericana.
En la edición de los 77 latinos mejor vestidos del 2025, según Vogue, Oscar Isaac y Adria Arjona han sido seleccionados por su elegancia y glamour durante la promoción de sus proyectos cinematográficos.
"El equipo editorial de Vogue México y Latinoamérica reunimos a los actores, actrices, cantantes, periodistas, diseñadores, artistas, directores creativos y demás personalidades que se han convertido en referentes de moda", detalla el medio.
Las fotos seleccionadas por el medio muestran a Arjona luciendo un vestido largo en color verde olivo, durante la premier de la segunda temporada de Star Wars: Andor.
Por su parte, Isaac luce elegante con un traje negro en la alfombra roja de Frankenstein en el London Film Festival de este año.