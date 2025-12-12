Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Oscar Isaac y Adria Arjona entre los mejores vestidos del año en Vogue

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
12 de diciembre de 2025, 12:24
Los actores destacan entre los latinos mejor vestidos según Vogue. (Foto: X)

Los actores destacan entre los latinos mejor vestidos según Vogue. (Foto: X)

La selección de Vogue celebra el talento y la identidad latinoamericana.

ENTÉRATE: Adria Arjona se luce con especial prenda en residencia de Ricardo Arjona

En la edición de los 77 latinos mejor vestidos del 2025, según Vogue, Oscar Isaac y Adria Arjona han sido seleccionados por su elegancia y glamour durante la promoción de sus proyectos cinematográficos.

Adria Arjona destaca con un vestido verde olivo en la premier de Andor. (Foto: Vogue)
Adria Arjona destaca con un vestido verde olivo en la premier de Andor. (Foto: Vogue)

DESCUBRE: Oscar Isaac es nominado al Globo de Oro por "Frankenstein"

"El equipo editorial de Vogue México y Latinoamérica reunimos a los actores, actrices, cantantes, periodistas, diseñadores, artistas, directores creativos y demás personalidades que se han convertido en referentes de moda", detalla el medio.

Oscar Isaac deslumbra con un traje negro en la alfombra roja de Londres. (Foto: Vogue)
Oscar Isaac deslumbra con un traje negro en la alfombra roja de Londres. (Foto: Vogue)

Las fotos seleccionadas por el medio muestran a Arjona luciendo un vestido largo en color verde olivo, durante la premier de la segunda temporada de Star Wars: Andor.

Por su parte, Isaac luce elegante con un traje negro en la alfombra roja de Frankenstein en el London Film Festival de este año.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar