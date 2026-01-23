“Duo Pass” llevará a tres ganadores al Mundial FIFA 2026

-

BAC anunció la promoción "Duo Pass", en colaboración con Visa, que permitirá a los tarjetahabientes Visa de BAC en Guatemala participar por paquetes para asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La promoción estará vigente del 2 de enero al 15 de abril de 2026. Durante este periodo, los titulares de tarjetas de crédito y débito Visa de BAC que acumulen consumos desde Q200 en comercios locales, internacionales o tiendas en línea, participarán automáticamente en un sorteo.

Serán seleccionados tres ganadores, quienes recibirán un paquete para dos personas que incluye boletos aéreos, traslados, alojamiento y entradas para partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los premios no tendrán costo para los ganadores.

Además, quienes resulten favorecidos y asistan al torneo, podrán acceder a experiencias organizadas por Visa, dentro y fuera de los estadios, antes y después de los partidos.

“ En BAC buscamos crear experiencias únicas para nuestros clientes, y esta alianza con Visa nos permite acercarlos a uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. ” José Carlos Barrios , vicepresidente de estrategia comercial, mercadeo y sostenibilidad de BAC Guatemala.

¿Cómo acumular oportunidades para el sorteo?

Los tarjetahabientes podrán sumar oportunidades de la siguiente manera:

Por cada consumo acumulado de Q200 o más: 1 oportunidad.

Pagos realizados con POS BAC: 2 oportunidades.

Pagos con billetera digital o a través de Mi Viaje: 3 oportunidades.

El sorteo de "Duo Pass" se realizará en dos fases. En la primera, se seleccionarán 20 finalistas que participarán en un evento en vivo el 19 de febrero de 2026, donde se entregará el primer premio. En la segunda fase, otros 20 finalistas participarán en un sorteo en vivo el 15 de abril de 2026, en el que se entregarán dos premios adicionales.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y contará con la participación de 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sede en Canadá, Estados Unidos y México.