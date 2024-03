La dura confesión de Miss Universe Guatemala acerca del concurso internacional

-

En una entrevista la exreina de belleza, Ana Luisa Montúfar, confesó qué sintió al convivir con el resto de concursantes durante su participación en Miss Universe.

Ana Luisa, quien representó a Guatemala en 2014, se sinceró haciendo fuertes revelaciones de su participación en la famosa gala global.

Ana Luisa Montúfar durante su participación en Miss Universe. (Foto: Oficial)

"Pasaba dos horas arreglándome y salía y miraba a esas chavas europeas así, con rímel e impactantes y yo me desinflaba. Ahí sí me sentí en desventaja", aseguró.

"En mi país me apoyaban mucho en redes sociales y me decían: 'Esta vez vamos a clasificar'; sin embargo, yo, Ana Luisa, estando ahí, sí siento que me desinflé y sentí como... que, en ese momento, lo manejé un poquito mal, concursaba pero sabía que no iba a clasificar, las vi y dije, 'aquí no entro al top 15' y tal vez ellas me miraban diferente", siguió.

Foto: Instagram.

Montúfar habló acerca de la presión que se vive en un certamen, acerca de la autoestima y los estándares de belleza en el podcast "Expuestas", donde se tocó sobre la mesa cómo lidiar con la intimidación.

"Cuando llegué a Miss Universo recuerdo que, no, tú ves algo en la tele, pero en persona esas mujeres son otro mundo, yo entré y dije 'qué hago aquí'", confesó.

"Tenía 20 años cuando gané en 2014 y me fui de 21 años, en 2015", explicó, participando con 90 mujeres de todo el mundo.

Foto: Miss Guatemala.

¿Quién es Ana Luisa Montúfar?

Ana Luisa Montúfar participó en el certamen Miss Universo en 2014, que se celebró en Miami, Florida. Proviene de un hogar cristiano como hija de los pastores Carlos y Lucky Montúfar. Es esposa del músico cristiano guatemalteco Pedro Pablo Quintero. Es famosa por su nobleza y carisma. Empezó a concursar desde los 16 años en varios concursos de belleza.

