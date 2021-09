Así fue la dura infancia de Johnny Depp tras el abandono de su madre

De vendedor de lapiceros a estrella de la pantalla grande: así fue la difícil infancia de Depp tras el abandono de su madre.

El actor Johnny Depp ha pasado por momentos muy difícil a lo largo de su vida, y es que nueva información fue revelada sobre su infancia y adolescencia.

Fue a través de una publicación hecha por PageSix que se dio a conocer que, cuando el actor tenía 15 años, sufrió el abandono de de su madre, quien consideró que era lo suficientemente grande e independiente; esto luego de que se divorciara de su padre.

Esta información está citada en un documento judicial del año 1981. "Por la presente, la esposa reconoce que el hijo menor de las partes... John C. Depp II está completamente emancipado y es autosuficiente", dicen los archivos.

Rodeado de vicios

La información al sitio fue brindada por el actor Paul Barresi, mismo que se centra en una investigación para un documental para Discovery+ que contará los conflictos de Depp con su expareja Amber Heard.

Y como en varias ocasiones había declarado el intérprete de "Piratas del Caribe", su vida se vio envuelta en situaciones complicadas pues desde los 11 años empezó a consumir drogas.

"No hace falta decir que, a los 17 años, Johnny todavía no era económicamente autosuficiente y estaba lejos de estar emancipado. En lo que a mí respecta, su madre lo repudió en un momento en el que, sin duda, él más la necesitaba", dijo Barresi.

“Johnny dijo que desde los 11 años ha consumido todo tipo de sustancias, como marihuana, cocaína, éxtasis, LSD, analgésicos recetados, opiáceos y setas mágicas. Su consumo de drogas, dijo, era una forma de escapar de los problemas familiares”, agregó.

Aunque el abandono no fue lo único que tuvo que pasar, ya que a ello se le agrega la violencia en la que se vio sometido. "Sí, hubo palizas irracionales. Tal vez era un cenicero que venía hacia ti. Tal vez te golpeaban con el teléfono… Era una casa fantasma, nadie hablaba. No creo que haya habido otra forma de pensar en las personas, especialmente en las mujeres, que no fuera puedo cambiarlas", dijo Depp tiempo atrás.

Fuerte confesión

Depp renunció a sus estudios, por lo que tuvo que trabajar de teleoperador, músico y vendedor de lapiceros; años después se convirtió en estrella de Hollywood.

Tras el fallecimiento de su madre en 2018, el famoso actor dijo en una entrevista para Rolling Stone que "su infancia fue infeliz".

“Mi madre nació en un maldito hoyo en el este de Kentucky... Ella ya consumía fenobarbital a los 12 años”, expresó.

Además, en el funeral de su madre lamentó lo sucedido. "Fue quizás el ser humano más malo que he conocido en mi vida", reveló.