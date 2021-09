Drake Bell reaparece y rompe el silencio tras escándalo legal (Video)

"No soy perfecto y cometo errores”, así fue como hizo su primera reaparición pública Drake Bell.

El actor Drake Bell enfrentó un largo proceso legal por el delito de abuso de menores, y fue el pasado 23 que junio que se declaró culpable.

Tras ese hecho fue sentenciado en julio a dos años de libertad condicional, esto además de pagar condena en su estadía en prisión con 200 horas de servicio comunitario en California.

Pero durante las últimas horas el también cantante volvió a ser noticia, luego de que hiciera su primera reaparición pública, después del escándalo; misma en donde rompió el silencio de lo ocurrido.

Rompe el silencio

El actor de 35 años compartió un video en redes sociales, en donde habló del caso legal; asegurando que no tenía consentimiento de la edad de la fan con la que intercambió varios mensajes.

Asimismo, resaltó que al darse cuenta que era una menor de edad cortó la comunicación.

Ante ello, calificó su comportamiento de imprudente e irresponsable.

“ No soy perfecto y cometo errores ” Drake Bell , actor y cantante

"Le respondí a un fan cuya edad no conocía", dice la exestrella de Drake & Josh en su primera respuesta pública al caso fuera de la sala de audiencias. "Cuando me di cuenta de su edad, toda conversación y comunicación se detuvo", comentó.

También reveló que en ningún momento compartió material explícito o sexual. "No me acusaron de nada físico... No me acusaron de difundir fotografías o imágenes ni nada por el estilo", agregó.

"Quiero agradecerles a todos los que vieron a través de las mentiras e hicieron su investigación y miraron mi caso y vieron lo que era, en lugar de a través de toda esta confusión mediática... “No crea en los medios de comunicación desde el principio. Es mucho clickbait. Haga su propia investigación y llegue a conclusiones", puntualizó.

