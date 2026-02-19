Jeffrey Echeverría: “Tratamos de funcionar como una maquinaria de reloj suizo”

-

El multicampeón nacional e internacional de motovelocidad, Jeffrey Echeverría, inició con el pie derecho el Campeonato 2026 de este deporte, al hacerse con la victoria en la categoría reina del motociclismo, 1000 cc.; con ello, el piloto ratificó su buen momento, el cual viene de la temporada recién pasada, en la cual también fue uno de los grandes animadores del certamen, que se disputa en el Autódromo Los Volcanes.

TE PUEDE INTERESAR: Fernando Saravia conquista su primer gran título de la temporada 2026

Para Echeverría, quien goza de amplia experiencia en competencias de alta exigencia de motovelocidad, iniciar con triunfo la temporada, es vital para alcanzar la victoria de un certamen que cuenta con seis fechas por temporada.

Jeffrey Echeverría, ha conquistado múltiples títulos a nivel nacional e internacional, en la motovelocidad. (Foto: PSLMX)

"Junto a mi equipo, queríamos probar unos nuevos neumáticos, y analizar cuales eran sus resultados, siempre con la finalidad de lograr mejores tiempos en cada competencia. Sabemos que tenemos muy buenos rivales en la pista, por eso la motivación de obtener mejores desempeños en cada carrera", comentó Echeverría.

Respecto a la estrategia utilizada en la primera jornada del certamen de motovelocidad, "Tratamos de hacer una carrera limpia, sin comer ansias, paso a paso, mantener el ritmo sobre todo en las curvas, ser muy consistentes en las frenadas, y tratar de trabajar como un reloj suizo", reconoció el piloto.

El corredor, logró el triunfo en la primera fecha del Campeonato 2026 de motovelocidad, en la división reina de este deporte: 1000 cc. (Foto: PSLMX)

Para el experimentado corredor, mantener el nivel de competencia es clave para logar buenos resultados. "Aunque la gente no lo crea, uno se oxida un poquito en los meses que no tenemos competencia, pero con el apoyo de la familia y los patrocinadores, logramos salir avente en esta primera fecha", agregó.

Para Jeffrey, la meta es hacer los tiempos que logró el año recién pasado. "Estamos apenas a un segundo, por lo cual estamos muy motivados en el equipo. Una cuestión que es clave, es el estado físico, estar a nivel de competencia requiere mucho esfuerzo para lograr los objetivos, que se plantean al inicio del año", comentó.