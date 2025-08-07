Economía circular: la transformación de la industria de plástico

-

La economía circular ya no es una tendencia, sino una realidad para competir en el mercado internacional.

Al cierre de las exportaciones del 2024, el sector de plásticos representó el 4% del total de lo exportado por el país, cerrando sus ventas al exterior con un monto de US$593 millones.

En este contexto, la Comisión de Plásticos de AGEXPORT y COGUAPLAST, realizarán el próximo 21 de agosto, en Infinia Event Center, Green Ideas 2025, para continuar con los esfuerzos de sensibilización y transferencia de buenas prácticas aplicadas en la industria.

Green Ideas 2025

Green Ideas es una plataforma para dialogar, discutir y compartir los retos y oportunidades que buscan hacer transferencia de conocimiento para transformarlo a un sector plástico sostenible.

"Green Ideas en su 12 edición, ha reunido a diferentes sectores con el objetivo de impulsar acciones reales hacia una economía circular. 12 años de intercambio de experiencias, casos de éxito y aprendizajes. Este modelo ha sido estratégico para convertir los residuos en oportunidades de negocio y desarrollo sostenible, en países de primer mundo y en Guatemala ya se está dando. Y, los datos lo confirman, en 2024 se registró la exportación de US$593 millones, lo que representó el 4% del total de exportaciones de Guatemala y un crecimiento de US$84 millones respecto al 2023. Si seguimos transformando el plástico en oportunidad, nuestras exportaciones incrementarán cada año", aseguró la Presidente de la Comisión de Plásticos de AGEXPORT, Olga Orellana.

(Foto: AGEXPORT)

Según Orellana, este año el tema central de Green Ideas 2025 será "Circularidad, Innovación y Acción Empresarial", un llamado a transformar la forma en que se produce consume y gestiona el plástico en Guatemala.

En este espacio, donde participan autoridades, organizaciones no gubernamentales, empresarios y estudiantes, las ideas se convierten en soluciones concretas. Aquí el sector privado puede conocer modelos replicables, tecnologías disponibles y nuevas oportunidades para hacer negocios de manera responsable.

"Por medio de Green Ideas 2025, reafirmamos nuestro compromiso como sector empresarial guatemalteco con la sostenibilidad. Reconocemos que el crecimiento económico es totalmente compatible con el respeto al medioambiente", concluyó Orellana.

Green Ideas espera la asistencia de más de 600 personas, tendrá una exhibición de 24 stands, conferencias técnicas, conversatorios y experiencias interactivas.