Hombre que fue sacado de su casa y le confesó todo a una amiga sigue sin aparecer

Fue retenido contra su voluntad y cuando logró escapar le contó todo a una amiga, pero días después desapareció.
EN CONTEXTO: Querían sacarlo de su casa, le confesó todo a una amiga y desapareció
Carlos Humberto Toledo Rabanales vivía en zona 11 cuando de repente comenzó a ser amenazado, pues según él mismo confesó, querían despojarlo de su vivienda.
Todo comenzó en noviembre de 2024, cuando Carlos fue secuestrado en una vivienda de restauración, según confirmó el Ministerio Público (MP).
En ese momento, logró escapar. Fue entonces cuando contactó a una amiga para contarle que querían hacerle daño para quedarse con su casa.
Después de esa llamada, Toledo desapareció misteriosamente.
La última vez que fue visto fue en febrero de 2025, desde entonces amigos y familiares lo buscan con desesperación.
Allanamientos en zona 11
Hacer unas semanas, el MP realizó un allanamiento en el inmueble, ubicado en la colonia Las Charcas, zona 11 capitalina, el cual está habitado por la hermanastra del desaparecido, así como por la persona que ahora figura como propietario de la vivienda.