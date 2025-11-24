Edén Muñoz y Alfredo Olivas cantan "Dime que no" de Arjona

El homenaje reafirmó el legado de Arjona en México.
El dúo de cantautores protagonizó uno de los momentos más comentados y sorpresivos de su reciente presentación en la Arena Monterrey.
Edén Muñoz y Alfredo Olivas rindieron un emotivo tributo a uno de los artistas más influyentes de Guatemala: Ricardo Arjona.
El momento más destacado llegó cuando, sin previo anuncio, Muñoz y Olivas unieron sus voces para interpretar Dime que no, uno de los temas más icónicos de Arjona.
La respuesta de los presentes fue inmediata, por lo que el recinto se llenó de cánticos y cariño por el trabajo de Ricardo.
Con un repertorio lleno de éxitos, los cantantes lograron conectar con la audiencia gracias al característico estilo de la música regional mexicana que ambos dominan.
El público, que llenó por completo el recinto, disfrutó de una velada cargada de energía y sorpresas.