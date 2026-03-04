Dina Ochoa y Claudia Paniagua reaccionan a su designación como magistradas de la CC

-

El pleno de magistrados de la CSJ eligió a Dina Ochoa y Claudia Paniagua como magistradas titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad.

Dina Ochoa y Claudia Paniagua fueron designadas como magistradas, titular y suplente, de la Corte de Constitucionalidad (CC), por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Ambas participaron en el acto protocolario de presentación de la presidenta de la CSJ, Claudia Paredes. Al ser consultadas sobre su reelección, manifestaron estar satisfechas por asumir un nuevo período.

"Con un compromiso muy grande, un compromiso muy grande para mi nación, un compromiso muy grande para la Constitución y básicamente con la convención para el cumplimiento de mis obligaciones como magistrada en ese tercer período", dijo Ochoa.

También respondió a quienes aún la vinculan con el expresidente Jimmy Morales, quien la nombró en el primer período.

Mientras Paniagua respondió a la sanción que le impuso Estados Unidos.

"Soy respetuosa de la decisión que ellos tomaron, en su momento yo envié una carta a la Embajada de Estados Unidos para que se me informara de cuáles eran las razones por las que se me estaba sancionando, de los cuales a la fecha no he tenido respuesta, y de lo cual las decisiones que se tomaron por parte de la Corte y mi integración en dichos procesos fue de forma colegiada, no fue una decisión unilateral, sino que fue una decisión colegiada, la cual se fue de tres votos y dos en contra", dijo Paniagua.

Reelectas

Ochoa suma dos períodos, el primero nombrada por Jimmy Morales y el segundo por el Congreso de la República. Por aparte, Paniagua fue nombrada anteriormente por el Colegio de Abogados y Notarios.