Claudia Paredes y el acto protocolario para asumir presidencia del Organismo Judicial

Este martes 3 de marzo se desarrolló un acto protocolario para la presentación de Claudia Paredes como presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

Claudia Paredes fue electa como presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el pasado 16 de febrero y este martes el Organismo Judicial realizó un acto protocolario para su presentación oficial.

La actividad se realiza cada vez que hay cambio de presidencia en la CSJ, sin embargo se acostumbra que se desarrolle en la Sala de Vistas del OJ y no en un área privada.

A la presentación de Paredes, acudieron varios funcionarios de distintas instituciones, así como diputados, magistrados y cuerpo diplomático.

Durante su discurso, Paredes aseguró que trabajará con transparencia y promoverá un trabajo eficiente.

Discurso de la magistrada Claudia Paredes en acto protocolario. pic.twitter.com/XyDr7eJtIB — Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 4, 2026

La nueva presidenta de la CSJ, también preside la Comisión de Postulación para Fiscal General.

Además, en su presidencia, se eligió a las magistradas para la Corte de Constitucionalidad, Dina Ochoa y Claudia Paniagua.

Paredes y su hoja de vida

De 2024 a 2029 electa magistrada de la CSJ

De 2024 a 2025 también fue presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Juezas de Guatemala (AMJG).

En 2023, fue electa magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para completar un período.

Entre 2014 y 2019 fungió como magistrada Vocal I de la Sala Tercera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Corte de Apelacioens.

De 2005 a 2013, ocupó el puesto de jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Inspección General de Cooperativas (INGECOP)

Respecto del grado académico, Paredes posee dos doctorados, estudios terminados en un tercero, así como dos postdoctorados. También tiene una maestría y es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales.

Resumen de la hoja de vida de Claudia Paredes. (Elaboración: Soy502)

Vínculos políticos

Desde octubre de 2025, fuentes que prefirieron el anonimato, confirmaron que Paredes tenía el apoyo político del diputado Allan Rodríguez, así como el aval de Felipe Alejos, Carlos López Girón y del magistrado de la CC, Nester Vásquez.

Paredes fue electa como magistrada en 2024 con 154 votos de diputados.

En noviembre pasado, habría sido sancionada por el Gobierno de Estados Unidos con el retiro de la visa.

Pleno de magistrados de la CSJ electo en 2024. (Foto: Soy502/archivo)

Postuladora fiscal general

Paredes preside la Comisión de Postulación para Fiscal General y esta debe elaborar un listado con seis aspirantes a fiscal general, de la cual, el presidente Bernardo Arévalo, nombrará al sustituto de Consuelo Porras.

Comisión de postulación para fiscal general recibe expedientes. (Foto: Wilder López/Soy502)

Guatemala Visible, entidad que vigila estos procesos, señaló que esperan que Paredes realice un proceso técnico y que garantice la integración de una nómina que responda a criterios de idoneidad, honorabilidad y capacidad, conforme al mandato constitucional.