De la soledad al destino: Así es la poderosa obra del escritor Edgar López

El escritor de Quetzaltenango, Edgar López, se ha consolidado como una voz representativa de la literatura guatemalteca contemporánea, explorando en su trayectoria literaria temas universales como el destino, la soledad y el vacío existencial.

Con 48 años de edad, Edgar López se ha consolidado como uno de los escritores representativos de Quetzaltenango, gracias a una trayectoria literaria que abarca poesía y narrativa, con cinco libros publicados hasta la fecha: cuatro de manera individual y uno como coautor. Desde sus inicios, su obra se ha caracterizado por abordar temas universales como la soledad, el amor, la búsqueda de identidad y el destino, logrando conectar con lectores de distintas generaciones.

Su camino en las letras comenzó en 2013 con la publicación de Náufragos (Editorial Picasso), un poemario que recoge vivencias de la adolescencia, el amor y la reflexión personal, cuyo texto central retrata un sentimiento profundo por un amor que nunca llegó a concretarse. A partir de esta primera experiencia editorial, López encontró el impulso necesario para continuar escribiendo y dar a conocer más textos que había trabajado durante años.

Edgar López (izquierda), también es gestor cultural. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

En 2023 presentó Un buen lugar (Editorial POE), una obra poética que invita a comprender la realidad desde el día a día, sin nostalgia ni expectativas, aceptando la turbulencia del paso del tiempo como parte esencial de la vida. Un año después, en 2024, publicó la novela El club de los suicidas (Editorial POE), en la que profundiza en las decisiones irreversibles y el vacío existencial, a través de un personaje que se debate entre la voluntad propia y un destino aparentemente inevitable.

Su publicación más reciente, El circo del Gran Paysin (Editorial POE, 2025), es una narrativa corta que reflexiona sobre el destino y la huida. La historia gira en torno a Nino, un joven que se encuentra perdido en su propia vida y que enfrenta sus conflictos internos desde una mirada simbólica y crítica de la realidad.

El escritor mostró algunos de sus poemas. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Además de su trabajo individual, López participó como coautor en Homenaje a vecinos distinguidos (Editorial Municipal, 2022), un libro que rinde reconocimiento a 21 quetzaltecos que, desde distintos oficios y profesiones, han contribuido de manera significativa al desarrollo social y cultural del municipio, destacando la labor silenciosa de ciudadanos comprometidos con su comunidad.

Incursionó por mucho tiempo en los medios de comunicación. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

El escritor señaló que su interés por la escritura surgió desde la niñez y que durante varios años recopiló poemas y textos hasta lograr publicarlos. Para 2026, López tiene previsto lanzar una obra narrativa más extensa y compleja, con la que busca demostrar su madurez y evolución como autor, así como atrapar a nuevos lectores.

Es amante de todas las disciplinas artísticas. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Finalmente, Edgar López resaltó la importancia de seguir promoviendo la lectura y de brindar mayor apoyo a los escritores nacionales, indicando que Quetzaltenango es una plataforma cultural importante, pero que el respaldo del público es fundamental para que los autores continúen creando y fortaleciendo la producción literaria local.