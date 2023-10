Hospital infantil israelí es alcanzado por cohete, edificio está a punto de colapsar

-

Un hospital de la ciudad Ascalón, Israel, fue alcanzado por un cohete lanzado por Hamás.

Este miércoles un portavoz del Hospital Barzilai notificó que un cohete impactó contra el centro de desarrollo infantil de la institución.

En un comunicado se informó que el cohete fue lanzado desde el enclave palestino de Gaza, gobernado por el movimiento islamista Hamás, reportó Agence France-Presse.

Afortunadamente no hay heridos, pero la zona se considera peligrosa, pues el edificio podría colapsar debido al impacto, indicó Nicole Zedeck, periodista de i24 news.