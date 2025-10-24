Edward Quirin, presidente de Quality Group, es elegido como Gerente del Año

-

La Asociación de Gerentes de Guatemala entregó esta noche el galardón al Gerente del Año a Edward Quirin, presidente Ejecutivo de Quality Group. Además, otorgó reconocimientos a cinco gerentes más que destacaron en sus categorías.

Durante la noche de este jueves 23 de octubre, las empresas más destacadas del país se vistieron de gala para la entrega del premio al "Gerente del Año", un evento realizado anualmente por la Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG).

El evento reunió a empresarios, gerentes, emprendedores y representantes de los diferentes sectores productivos del país, en una velada que celebró el liderazgo, la innovación, el compromiso, la excelencia gerencial y el papel fundamental que desempeñan los líderes de las corporaciones más importantes de la nación para construir una Guatemala más competitiva y próspera.

El Gerente del Año 2025

En esta oportunidad, al cierre de la noche, la AGG entregó el premio de Gerente del Año a Edward Quirin, presidente Ejecutivo de Quality Group, cuya empresa fundó desde 1996 y la cual ha impulsado con esfuerzo y empeño para posicionarla como una de las corporaciones más importantes en el país.

(Foto: AGG)

Quality Group inició con solo cinco empleados y una pequeña bodega de 400 m2. Quirin soñaba en grande, porque contagió disciplina y perseverancia a un equipo que se comprometió para convertir su visión en realidad. La bodega ahora cocupa 10 mil metros cuadrados, en las que realizan impresión litográfica, rotativa, digital y serigráfica.

Además, farican muebles con productos sostenibles, generan solciones logísticas con entrega de puerta a puerta en toda Centroamérica y el Caribe. Actualmente, da empleo a más de 300 personas.

Gerente: Trayectoria Empresarial

En la gala de la 19 edición del galardón al Gerente del Año 2025, se entregó el premio en la categoría de Trayectoria Empresarial a Guillermo Castillo, director de la Junta Directiva de Castillo Hermanos.

Guillermo Castillo se llevó el galardón de Gerente del Año en la categoría de trayectoria empresarial. (Foto: AGG)

La trayectoria empresarial honra a los líderes que tienen más de 25 años de experiencia, que han dejado una huella significativa en el ámbito empresarial del país. Castillo inició su trayectoria corporativa en el mundo de la moda, luego fue CEO del grupo Castillo Hermanos y la Cervecería Centroamericana. Más tarde fungió como ministro de Economía, luego como embajador de Guatemala en Estados Unidos.

Actualmente está retirado de la gestión ejecutiva y dedicado a su familia. Sin embargo, Guillermo Castillo continúa vigente en las Juntas Directivas de Castillo Hermanos, Harvest Hill y del Grupo Financiero G&T Continental, entre otras empresas de Guatemala y el extranjero.

Gerente: Start-up

Esta categoría premia las ideas disruptivas que se convierten en proyectos empresariales existosos y sostenibles en los años, con los cuales se inspiran a nuevas generaciones de emprendedores. En esta oportunidad, se otorgó el galardón a José Castillo, gerente de Castor´s Pizza.

Esta ya popular cadena de pizzerías nació en febrero de 2020 y en tan solo cinco años han abierto 19 sucursales, centros de producción y distribución; un call center y oficinas centrales. Según la AG, esta empresa sobresale por su innovación tecnológica y por generar más de 500 empleos directos.

José Castillo, Gerente de Castor´s Pizza, se llevó el premio a Gerente del Año en categoría Start-up. (Foto: AGG)

En la actualidad Castor's Pizza es un legado que busca expansión en todo el país, cruzar fronteras y demostrar que en Guatemala se pueden crear marcas de clase mundial.

Gerente: Innovación Comercial

Esta categoría reconoce a los gerentes que destacan por su creatividad y gestión estratégica en el área comercial, con lo que logran resultados de impacto positivo en sus empresas. En esta ocasión, la AGG entregó el premio a Andrés Chiroy Guarcax, gerente General de INTERCOP, R.L.

Chiroy, según AGG, ha tenido una gestión exitosa que se ha visto reflejada en los estados financieros de la cooperativa que dirige. Ha logrado crecer su cartera de clientes a lo largo de los años, ampliando hasta 39 sucursales en la actualidad.

Andrés Chiroy, gerente de Intercop, R.L., se llevó el premio en la categoría de Innovación Comercial. (Foto: AGG)

Este gerente ha promovido convenios y alianzas estratégicas, que mejoran la experiencia de servicio. Asimismo, ha impulsado proyectos en beneficio directo del asociado e indirecto a la comunidad.

Gerente: Innovación Organizacional

Esta categoría premia a quienes impulsan la mejora contonua de su gestión del talento humano y promueven culturas laborales inclusivas, productivas y sostenibles. En esta ocasión, la AGG premió a Reyna Silvia Salguero, directora de Recursos Humanos de Magdalena, S.A.

Salguero ha sido clave en la transformación cultural y organizacional de la empresa. Ha impulsado una estrategia integral de gestión humana con impacto tangible en inclusión, desarrollo de talento y bienestar de los colaboradores.

Reyna Silvia Salgero, directora de Recursos Humanos de Magdalena, S.A., fue reconocida en la categoría de Innovación Organizacional. (Foto: AGG)

Ha incorporado mujeres en oficios tradicionalmente masculinos, con lo que ha ampliado las oportunidades laborales en la costa sur. Ha impulsado programas para la inserción laboral de jóvenes, con lo que ha creado un semillero de talento que asegura la sostenibilidad del recurso humano.

Gerente: Innovación Productiva

Esta categoría reconoce el trabajo de los gerentes que transforman procesos para mejorar la eficiencia y la productividad mendiante prácticas innovadoras de gran valor. En esta ocasión, el premio fue dado a Ismael Ballestas, gerente General de Cementos Ultracem Guatemala.

Es el actual líder de la tercera planta de producción de cemento en Guatemala. Su gestión se centra en la estrategia "cero desperdicio y apoyo a la comunidad", pues dona los residuos a líderes de las comunidades para el mejoramiento de calles y el suelo de cemento en viviendas.

Ismael Ballestas, gerente General de Cementos Ultracem Guatemala, se llevó el premio en la categoría de Innovación Productiva. (Foto: AGG)

En su gestión, lanzó el primer saco biodegradable de cemento en Guatemala, responsable con el medio ambiente y la salud del usuario final. Asimismo, implementó e impulsa los premios Gema, que galardonan el desarrollo de proyectos ambientales, sostenibles y culturales.