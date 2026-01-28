-

Estados Unidos urge a congresistas en Guatemala aprobación de la ley antilavado.

Para inicios de 2027 se tiene prevista la visita del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) entidad creada para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, sin embargo, a mediados de este año la implementada para cumplir con los requerimientos internacionales de información.

Para analizar las implicaciones en mención, se llevó a cabo el foro para la Prevención del Lavado de Dinero y Otros Activos, a cargo de la Cámara de Finanzas de Guatemala, en donde legisladores y expertos coincidieron la necesidad de contar con una ley actualizada al respecto y con ello, frenar el riesgo de que el país sea incluido en una lista gris internacional.

En la actividad, se contó con la participación de Scott Rembrandt, subsecretario adjunto de Política Estratégica de la Oficina contra el Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, quien afirmó durante el evento: "we urge the congress of Guatemala to approve immediately this bill", lo que se traduce en "instamos al Congreso de Guatemala a aprobar de inmediato este proyecto de ley".

Scott Rembrandt, subsecretario adjunto (DAS) de Política Estratégica, en el Departamento del Tesoro de EE.UU., se dirigió a los asistentes al foro y urgió la aprobación de la ley antilavado de dinero en Guatemala. (Foto: Cortesía/Soy502)

El representante estadounidense urgió la pronta implementación de la ley para "proteger la reputación financiera de Guatemala y sus activos bancarios", detallaron medios oficiales.

También reiteró que las consecuencias de no contar con dicha normativa implicaría el cese de relaciones con bancos internacionales, entre cuyas consecuencias destaca una posible interrupción del envío de remesas.

Iniciativa pendiente de dictamen

Uno de los requisitos que el país deberá haber cumplido a febrero 2027, es contar con una ley para el combate del lavado de dinero, iniciativa que ya está en el Congreso de la República pendiente de aprobación y registrada con el numeral 5593.

José Adolfo Porras, presidente de la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG) explicó que si para esa fecha no está en marcha la implementación de una ley contra el lavado de dinero, el país caerá en una lista gris.

El presidente de la Cámara de Finanzas de Guatemala, José Adolfo Porras, detalló los riesgos de caer en una lista gris para Guatemala. (Foto: Cortesía/Soy/502)

Por parte del Legislativo, los congresistas León Felipe Barrera y Jorge Ayala, miembros de la Comisión de Economía, dieron a conocer una hoja de ruta con detalles del avance de la iniciativa en mención y no descartaron que se logren los apoyos necesarios para que sea aprobada de urgencia nacional.

Por el momento, se busca emitir un dictamen favorable a la propuesta de ley, con el objetivo de lograr dicha aprobación en febrero del presente año.

"Esta evaluación no sólo medirá si el país tiene leyes adecuadas, sino si esas leyes están funcionando en la práctica", informaron las autoridades del gobierno guatemalteco.

La evaluación del Gafilat

La evaluación constará de dos componentes, el primero servirá para determinar que el marco legal e institucional del país cumple con los estándares internacionales, mientras que el segundo, es para determinar si lo anterior "funciona para prevenir, detectar y sancionar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo".

"No contar con una legislación sólida podría generar graves consecuencias: afectar la inversión extranjera, debilitar el crecimiento económico y poner en riesgo las transferencias de dinero, incluidas las remesas que sostienen a miles de hogares guatemaltecos", reiteró el 28 de julio del año pasado el Gobierno de Guatemala.