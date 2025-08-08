EE.UU. eleva a $50 millones la recompensa por Nicolás Maduro

-

Washington acusa a Nicolás Maduro de colaborar con redes de narcotráfico y de socavar la democracia en su país.

TE PUEDE INTERESAR: Difunden imágenes del atentado contra un fiscal de México (video)

El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, incrementó este jueves a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La fiscal general Pam Bondi afirmó, a través de un video publicado en su cuenta de X, indicó que Maduro es "uno de los narcotraficantes más grandes del mundo" y representa "una amenaza para la seguridad nacional".

Bondi agregó que el Departamento de Justicia ha confiscado más de 700 millones de dólares en activos presuntamente ligados a Maduro, incluyendo dos aeronaves y nueve vehículos. (Foto: AFP)

Según Bondi, el mandatario venezolano habría utilizado organizaciones como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles para introducir drogas y generar violencia en territorio estadounidense.

La funcionaria indicó que la Administración para el Control de Drogas (DEA) ha decomisado 30 toneladas de cocaína relacionadas con Maduro y su círculo cercano, de las cuales casi siete estarían directamente vinculadas al presidente venezolano.

Además, sostuvo que la cocaína incautada suele contener fentanilo, un opioide que agrava la crisis de salud pública en Estados Unidos. (Foto: AFP)

Bondi agregó que el Departamento de Justicia ha confiscado más de 700 millones de dólares en activos presuntamente ligados a Maduro, incluyendo dos aeronaves y nueve vehículos.

Argumentó que el aumento de la recompensa responde a la intención de llevarlo ante la justicia por "crímenes atroces" y señaló que Washington no reconoce su reelección de 2018, considerada fraudulenta, ni su reciente proclamación de victoria en las elecciones de 2024.

El gobierno venezolano considera la medida una maniobra para desviar la atención de los problemas internos de Washington. (Foto: Getty Images)

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que desde 2020 Maduro ha "estrangulado la democracia" y se ha aferrado al poder.

Reiteró que Estados Unidos reconoce como presidente legítimo de Venezuela al opositor Edmundo González Urrutia, quien asegura haber ganado los comicios de este año.

Edmundo González Urrutia excandidato presidencial exiliado de Venezuela. (Foto: CNN)

Desde Caracas, el canciller Yván Gil calificó el anuncio como una "burda operación de propaganda política" y aseguró que la "dignidad" de Venezuela "no está en venta".

Las tensiones entre ambos países se intensificaron durante el primer mandato de Trump, cuando en 2019 reconoció al entonces presidente del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino y aplicó sanciones, incluido un embargo petrolero, en un intento fallido por forzar la salida de Maduro.

Estados Unidos y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas desde 2017.

*Con información de AFP