Estudiante no recibe diploma por llevar bandera de México a graduación

Un estudiante de una escuela secundaria de Carolina del Norte no pudo recibir su diploma de graduación, luego de subir al escenario con la bandera de México en su espalda, lo cual aparentemente violaba el código de vestimenta del centro educativo.

Ever López, hijo de mexicanos y nacido en Estados Unidos, portó la bandera de México sobre su toga, en la graduación que se celebró en la Asheboro High School, en mayo.

Se dice que el director le pidió que no la llevara, pero el estudiante no acató la orden. El joven subió al escenario con su bandera y, ante su negativa, no le entregaron el diploma de graduación, lo cual quedó evidenciado en un video compartido en redes sociales.

“Cuando llegué allí, fui por el apretón de manos y no pensaba en nada y la escuché decir: 'No puedes usar eso'”, dijo López, quien asegura que es la primera persona de su familia inmediata en graduarse de la preparatoria.

“Mis padres, toda mi familia, es de allá. Lo hice por ellos porque tuvieron una infancia difícil; no obtuvieron la beca que yo obtuve, o no pudieron ir a la escuela como yo. Entonces, representar mi bandera y obtener un diploma fue muy importante para mí, porque básicamente lo estaba haciendo por mi familia”, comentó el estudiante.

Ever quedó incrédulo luego que el director de la escuela le negara el documento de graduación.

López aún no ha recibido su diploma. Dijo que la escuela le ha pedido que se disculpe para poder recibirlo.

"No sé por qué debería disculparme, cuando debería ser escuchado, porque no hice nada malo", agregó. El incidente provocó protestas frente a la escuela y 73,000 personas firmaron una petición en apoyo de López.

Mientras tanto, el distrito escolar dijo que apoya las "expresiones de herencia de los estudiantes en el momento y lugar apropiados", pero insistió en que ponerse la bandera mexicana "violaba el código de vestimenta de la ceremonia".

“Seguimos trabajando para resolver este problema con el estudiante y su familia para que reciba su diploma de Asheboro High School”, en un comunicado .

“Ha trabajado muy duro y lo felicitamos por este gran logro. Confiamos en sus habilidades y sabemos que tiene un futuro brillante por delante”, señalaron.