Familia guatemalteca recibe premio por salvar vida de mujer en Nueva York

-

Armando y Shayla Gramajo, padre e hija de origen guatemalteco, fueron galardonados con el premio Héroes Civiles en Nueva York tras arriesgar sus vidas para detener un violento ataque con arma blanca en White Plains.

OTRAS NOTICIAS: La historia del artista que pasó de ser autodidacta a exponer en Italia

La Fiscalía del Distrito de Westchester, en Nueva York, inauguró su entrega de Premios a los Héroes Civiles con un reconocimiento a un padre guatemalteco y a su hija por ayudar a una mujer en peligro de muerte.

Se trata de Armando y Shayla Gramajo, quienes auxiliaron a una persona, identificada solo como Carolina, que estaba siendo atacada por su esposo en mayo de 2024, en White Plains.

Según indicaron las autoridades, Carlos Obed Tovar apuñalaba a su pareja cuando el connacional se percató de lo que ocurría y decidió arriesgar su propia vida para detener al agresor.

Una vez hecho, la hija del guatemalteco, que en ese entonces estudiaba para ser asistente médica, improvisó un torniquete para detener la hemorragia de la víctima hasta que llegó una ambulancia.

Armando Gramajo durante su discurso tras haber recibido el premio. (Foto: Fiscal Susan Cacace)

Familia ejemplar

"Sobrevivió ese día porque dos desconocidos, sin saber nada de la disputa, hicieron algo que nadie les pidió. Se interpusieron entre el atacante armado con un cuchillo y ella, y le salvaron la vida", declaró la fiscal Susan Cacace, encargada de entregar el premio a los buenos samaritanos.

La funcionaria también agradeció a la familia por su acción y dijo que espera que otras personas lo tomen de ejemplo para casos en que alguien se encuentre en peligro.

Carolina (a la derecha) agradeció a la familia guatemalteca por salvarle la vida. (Foto: New York Post)

Armando es un conductor de autobús que nació en Guatemala y sirvió al Ejército, de ahí que decidiera ayudar cuando escuchó los gritos de la mujer atacada.

*Con información de Yonkers Times